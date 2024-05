IZGUBILI SVE U POŽARU: Porodici Jojić grad Užice dao milion dinara pomoći za izgradnju nove kuće

Grad Užice će sa milion dinara pomoći izgradnju nove kuće petočlane porodice Jojić iz Kremana, čija je kuća nedavno potpuno izgorela u požaru.

- Mi smo najpre ponudili pomoć ovoj porodici u vidu smeštaja u samom gradu, ali kako oni ovde žive i njihova je želja da tu i ostanu, odlučili smo da na Gradskom veću donesemo odluku i ovoj porodici pomognemo sa milion dinara. Znamo da to nije dovoljno da se kuća ponovo izgradi, ali se nadamo i sigurni smo da će se kao i uvek do sada, zajedno sa nama uključiti i brojni privrednici i sugrađani – rekla gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević, koja je sa saradnicima obišla Jojiće, i dodala da su pored finansijskih sredstava na raspolaganju ovoj porodici i za sve drugo što im bude potrebno.

Predrag Jojić, vlasnik kuće, zahvalio se svim ljudima koji su pomogli do sada i onima koji to još uvek čine sa željom da on što pre sagradi novi dom.

Njegova porodica trenutno je smeštena kod rodbine i svi se nadaju da će uspeti da se što pre vrate u svoju kuću.