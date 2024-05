DEVETOGODIŠNJI DEČAK IZ PROKUPLJA RADI NEŠTO ŠTO NIKO NE RADI: Mali Mateo oduševio svoje vršnjake, lepi maniri NISU DEMODE

Jedan dečak u Prokuplju pokazao je da lepi maniri i ljubav prema drugima nisu demode i njegov gest ostaće zabeležen još dugo nakon što izađe iz škole.

Reč je o devetogodišnjem Mateu Radonjiću, učeniku Osnovne škole “9. oktobar” koji svakom svom drugu i drugarici za učešće na nekom takmičenju, čestita uz mali poklon. Veliko srce ovog mališana sada je prepoznatljivo i svako ko osvoji neku nagradu, zna da će ga sutradan i Matea iznenaditi poklonom.

- Da, da zaista. Nije bilo deteta iz odeljenja koje nije imalo učešće na nekom takmičenju, da li u okviru škole, ili van nje, da od Matea nije dobio poklon. Dečacima obično čestita i da neku čokoladu, a devojčicama i čokoladu i najčešće ružu. To je zaista divno i deca rado prihvataju. Sada već i čekaju kada će im u školi on čestitati i uručiti mali znak pažnje. Mislim da im je draži taj njegov gest od same nagrade - potvrđuje Dragana Džipković, učiteljica ovog mališana.

A sve je krenulo ove školske godine, kada su počela takmičenja.

- Moj drug Aleksa je išao na Opštinsko takmičenje iz matematike i ja sam mu nakon toga čestitao i poklonio sveske, olovke. On je bio iznenađen, stvarno. Obradovao se puno i bilo mi je drago. Ne mislim da sam nešto posebno učinio, jer smo mi drugovi i treba sve da delimo - kaže ovaj dečak, kojem još uvek nije jasno zašto novine pišu o tome, jer je za njega to, kako kaže “samo pažnja”.

I za njegovu majku Lelu, to je samo gest, pa se iznenadila kada smo je pozvali.

- Ne znam, kod nas u kući je to praksa. Uvek se malim znakom pažnje obeleži svaki značajan dan i uspeh. On je, pošto trenira karate uvek osvajao medalje, a mi smo se trudili da mu svaki put priredimo iznenađenje. Nisu to krupne stvari, jer život čine sitnice, ali očito da je to uticalo na njega. Mogu samo da kažem, da ga kao porodica apsolutno podržavamo u tome, jer njegova sreća je kada su drugi srećni i on to ne krije- priča nam Mateova majka Lela.

A te sitnice su u stvari krupnice, velike kao vasiona, koje zapravo čine život i povezuju ljude. Lepo je kada znamo da neko misli na nas i od srca se raduje našem uspehu. Devetogodišnji Mateo nas je na to podsetio i postao učitelj kako se vole ljudi!

Mateo je zapravo kao odličan đak na upravo školskom takmičenju iz matematike bio prvi. Kada je trebalo da učestvuje na optšinskom, čitave nedelje je bio bolestan.

- Došao je sa temperaturom, potpuno slomljen i nije prošao, na žalost. I njegov drug Aleksa je prošao. To je bilo prvo takmičenje u ovoj godini, od kojeg je sve krenulo- priča nam Mateova učiteljica Dragana Džipković.