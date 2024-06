PČELAR IVICA SAVETUJE GDE DA KUPITE MED A DA NE BRINETE DA LI JE LAŽAN:"Znaćete da je ispravan"

Međunarodni sajam lekovitog, začinskog, ukrasnog bilja, pčelinjih proizvoda i gljiva otvoren je u Vranju a predstavili su se brojni proizvođači iz zemlje i regiona.

Među njima je bio i Ivica Kostić predsednik Udruženja pčelara matice Surdulice, član Izvršnog odbora za Jablaničko-Pčinjski i Kosovsko-Metohijski okrug. Košnice pčela su mu na Vlasini, a za Kurir objašnjava kako prepoznati pravi med od lažnog.

"Kupite med od lokalnog pčelara koga poznajete, vašeg prijatelja, komšije i znaćete da je med ispravan. Sad postoje relevantne metode u izradi falsifikata tako da je vrlo teško prepoznati i odvojiti orginal med od falsifikata, da se prepoznaju golim okom. Akreditovana laboratorija koja vrši ispitivanja na određene primese stranih materija je u Pančevu i ona uspešno radi i otkriva falsifikate. Po boji razlikujete livadski, bagremov med. Prirodno svojstvo meda je kristalizacija. U zavisnosti od prisustva polenovih zrnaca, polenovog praha njihove količine u medu, vremenom on kristališe. Što je veća količina polenovih zrnaca, polenovog praha, med brže kristališe. To je med suncokreta, uljane repice, livadski med, bagremov i lipov med mnogo sporije kristališu", ukazuje Ivica.

U ponudi su među proizvodima polenov prah, propolis matični mleč rojevi, med sa raznim dodacima. Tegla meda je 1.300 dinara, kaže Ivica.

foto: Kurir/T. S.

Za zdravog čoveka da ostane zdrav

Med je od pčelinjih proizvoda kaže Ivica broj jedan u potražnji i prodaji, zatim matični mleč, perga, polenov prah. Njegova preporuka "za zdravog čoveka da ostane zdrav" je da svakodnevno koristi pčelinje proizvode.

Na pitanje zašto je matični mleč skuplji pčelinji proizvod od ostalih odgovara:

"Pa i nije skup. On se meša u tinkturi sa jednom teglom i to se konzumira, meša se isključivo sa kristalisanim medom. Matični mleč, za 10 grama treba izdvojiti 10 do 20 evra".

foto: Kurir/T. S.

Jeftin med je sumnjivog kvaliteta

Na kraju Ivica savetuje kako na prvi pogled odabrati pravi med.

"Na prvi pogled dođete i pitate za cenu meda i kad vam kažu cenu meda koliko košta, sve vam je jasno.Treba biti oprezan nažalost posebno u trgovinama sa kupovinom meda", savetuje naš sagovornik proizvođač pčelinjih proizvoda.

Bonus video:

03:48 SRBIJA JE PRVA U SVETU PO BROJU KOŠNICA Pčelar iz Zaječara otkriva tajne ovog posla NE BISTE VEROVALI KOJA BROJKA JE U PITANJU