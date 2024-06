OVAJ SRBIN JE OSMISLIO FORMULU ZA BIODIZEL I ZADUŽIO ČOVEČANSTVO: Profesor Todorović u selu Vladimirci sagradio park nauke (FOTO)

Srbija je prepuna čestitih vrednih i umnih ljudi koji su dali nemerljiv doprinos svojoj otadžbini, i vaskolikom narodu. Šabački akademik Marko Todorović svojom rukom napisao je formulu za biodizel koji se danas toči na mnogim pumpama a da toga i nismo svesni. Tada je proglašen fanatikom, a danas mu se klanjaju mnogi vozači.

Čovečanstvu je podario velike mudrosti, a u biblioteci profesora Todorovića se i danas nalazi knjiga sa formulom za biodizel.

- On se dobija od ulja, može i od otpadnih ulja. Napravio sam recepturu da za 100 litara benzina potrebno je 100 litara ulja, oko 11 litara metil-akohola i oko jedan kilogram natrijum-hidroksida dobija se bio dizel. Ima mnogo prednosti, prvo je ekološko, soja, uljana repica koje imaju ulje, a ostatak može da se koristi kao stočna hrana. Mnogo se radi u Mačvi, i mnogi su došli kod mene upravo za to gorivo, danas ga koriste i rade, voze se čak i automobili Audi najnoviji i traktori. Ušao je biodizel u upotrebu i na pumpama. Mi nismo ti koji se mnogo prsimo da smo izmeli to, nama je drago da radimo i stvaramo, jer sve ostaje našem narodu, , kazao je za RINU profesor Todorović.

Profesor ima rešenje i za zaštitu životne sredine, za to je uradio elaborat.

Profesor Todorović na put je izveo na desetine generacija studenata, a u selu, među kajsijama sagradio je svoj park nauke, sa svim svojim zaveštanjima srpskom rodu. U selu Trbuša, nadomak slavnog Mišara, na pola puta od Šapca do Vladimiraca nedaleko od tri stoletna hrasta, nalazi se neverovatna naučna ustanova pod čijim krovom su nastale formule koje su našoj otadžbini i narodu donele vajde koliko i nekim Arapima najveća bušotina nafte.

- Biodeizel svi proizvode i ćute i neće da kažu ko je to napravio. Ja sam to dao svom narodu i ne žalim. Da se ja sada tužakam, ja bih mogao da dobijem sve one koji su koristili ove godine, ali to je moj narod i neka im služi na korist. Ja sam izveo i to ostaje zapisano, 220 novih sinteza. Imam novu vrstu, potpuno novu vrstu sintetičkog goriva ili benzina, koja može na hiljadama tona da se pravi i koristi za rakete i aviona. Ja da imam uslove i ljude šta bi mogao sve da napravim. Meni je najdraže da ostavim to mom narodu. Moja želja je da se uradi institut da bude jedan Hram nauke, da deca dolaze da rade u prirodi da ispituju i eksperimentišu. Ja imam preko 400 diplomskih radova”, kaza je akademik Todorović koji je izveo 110 generacija studenata.

Nećete verovati, i danas ne miruje, u svojim spisima objavio je formulu koja usporava starenje. I Rusi su ga kandidovali za Nobelovu nagradu jer je profesor Todorović tvorac modifikovanog periodnog sistema.

- Ruska akademija nauka je 2011. me nominovala, ja sam njima govorio da nema šanse da dobijem, jer nije ni njihov Mendeljev dobio, iako je nominovan 1903, 1904. i 1905. a zna se i zašto nije dobio Nobelovu nagradu. Bili su razni ralozi, zato što je pravoslavac. Ja sam uradio monografiju, izučavao sam da za sto godina bilo je 144 nobelovca i ni jedan nije pravoslavac. Mene su pitali i u Brazilu kako za svoje poduhvate nisam dobio Nobelovu nagradu, ja im kažem vas ima skoro 200 miliona i imate izvrsne fizičare i hemičare a imate i dobrog pisca Koelju, ali niste podobni za zapad jer držite do svog identiteta, držite do svoje nacije”, rekao je profesor.

Među prvima profesor je izneo svoja saznanja o virusu korona gde je rekao da je napravljen ljudskom rukom.

- Počeo sam od ćelije kao osnove istraživao i razmišljao. Bio mi je čudan i onda sam došao do podatka da je virus ugrađivan u bakteriju. Te bakterije fage podležu, što je dokazano, mutacijama. Da će ubacivanjem novih virusa, praviti se čudo u svetu. Opasnost, velika moramo da se izborimo.”

Danas profesor Todorović je na čelu Srpske akademije inovacionih nauka gde se pre svega poštuje znanje i stručnost.

- Naša akademija postoji već 20 godina ima oko 40 akademika iz svih oblasti i prirodnih i društvenih nauka, pronalazača i inovatora na čelu sa profesorom Todorovićem. Kada smo ga izabrali za predsednika izvršio je reformu tako da imamo himnu i neku savremenu formu, to se može videti na na našem sajtu. Naš cilj je pošto smo okupili najbolje ljude iz svih oblasti. Recimo, prošle godine smo primili dr Milorada Dokmanca, selektora rvačke reprezentacije Srbije. On ima više osvojenih medalja na svim takmičenjima sveta nego svi treneri od 1945. na svim takmičenjima do sada. To su naši članovi”, kazao je predsednik Upravnog odbora Srpske akadamije za inovacije potpukovnik prof. Dr Miroljub Ivanović.

Dakle, seda glava profesora Todorivića, odavno je bliža kraju nego početku života, ali i dalje u sebi nosi jednu neiskvarenu želju, da unapredi čovečanstvo i da ostavi svom narodu i otadžini dostignuće po čemu će ih čitav svet prepoznavati u vremenu koje dolazi.

