"NEKO JE U LABORATORIJI SMUĆKAO OVAJ OBLAK" Meteorolog Todorović objasnio šta se juče desilo sa nebom iznad Srbije (FOTO)

Nesvakidašnji prizor zabeležen je juče na nebu iznad Srbije.

Kako se vidi na snimcima na društvenim mrežama, na nebu širom Srbije, mogao je da se vidi veliki crveni oblak.

Mnogi građani komentarisali su da je reč o "neprirodnoj katastrofi".

"Neko je u laboratoriji smućkao ovaj oblak"; "Isto je bilo i u Lazarevcu bas mi je čudno nikada ranije nisam ovo videla", neki su od komentara.

Meteorolog Nedeljko Todorović kazao da je to normalna pojava na nebu i da nema mesta panici.

"To je potpuno normalna pojava, kada je Sunce niže, dolazi do prelamanja kapljica i kristala u oblaku i onda se vidi crvena boja. To nije neka nova pojava, i nema mesta za brigu", rekao je.

(Kurir.rs/b92)