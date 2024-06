NOVI SKANDAL U BOLNICI SREMSKA MITROVICA: Povređenom Gruji odbili da previju ranu, prste rasekao na kosačici

Grujo Divljak (58) iz Laćarka doživeo je neprijatnost u sremskomitrovačkoj bolnici na odeljenju Ortopedije, nakon što mu je medicinsko osoblje odbilo previjanje dva povređena prsta desne šake, saznaje Kurir.

foto: Kurir/Dijana Šćekić

Tokom rada sa kosačicom, Grujo je povredio drugi i treći prst desne ruke. Prema izveštaju lekara specijaliste, previjanje je neophodno na svaka dva dana. Nakon inicijalne pomoći pružene u bolnici 7. juna, upućen je na dalje kućno lečenje sa obavezom previjanja svakog drugog dana.

- Živim u Laćarku i danas sam trebao da previjem ranu. Po doktoru koji me pregledao i koji je rekao da na previjanje dođem u ambulantu Ortopedije u bolnici, ja sam danas došao na previjanje. Međutim, medicinski tehničar me je odbio. Na moju molbu da mi pomognu, rekao je da se javim u ambulantu u selu, da ne može da mi izađe u susret i da je to potvrdio i lekar koji danas radi. Ja lekara nisam video - izjavio je Grujo za Kurir, objašnjavajući neprijatnost koju je doživeo.

foto: Kurir/Dijana Šćekić

On je izrazio svoje nezadovoljstvo zbog odbijanja, naročito zato što je došao iz Laćarka, a nedelja je i imao je izveštaj lekara u kojem piše da je previjanje potrebno. Dodaje da rana nije mala i da smatra da su ga trebali previti u bolnici.

Povređeni Grujo Divljak najavio je da će ovaj incident prijaviti republičkoj inspekciji, jer smatra da mu je nepravedno uskraćena medicinska pomoć na koju ima pravo.

Kurir je ovim povodom uputio pitanje OB Sremska Mitrovica, odgovore očekujemo.

Podsetimo, rukovodstvo bolnice u Sremskoj Mitrovici konačno bi trebalo da bude smenjeno nakon svih smrti koje su potresle Srbiju, a za koje se sumnjiče lekari ove ustanove usled propusta u radu s pacijentima.

- Ako sve bude u redu, sledećeg četvrtka imamo novo rukovodstvo u bolnici. I da stavimo više ad akta ove priče, koje iz proceduralnih razloga nisu mogle ranije da se završe - izjavio je pre nekoliko dana za Kurir TV Branislav Nedimović, koji bi trebalo da bude novi gradonačelnik Sremske Mitrovice, što je već jednom i bio, upitan za stanje u zdravstvu nakon brojnih afera koje su uznemirile Mitrovčane.