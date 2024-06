OVI LJUDI SU HEROJI NAŠIH ZAJEDNICA! Novinar Kurira s radnicima Gradske čistoće u Novom Pazaru: Svi misle lako je, ali...

Rad u "Gradskoj čistoći", mnogi smatraju najtežim. A da li je zapravo tako i koji su to izazovi sa kojima se đubretari najčešće suočavaju proverila je ekipa emisije Puls Srbije iz Novog Pazara.

Jednu treću smenu novinar Kurir televizije Emir Ličina odradio je sa njima.

foto: Kurir televizija

- Uniforma je tu, možemo polako da krenemo dalje. Kao što već možete da pretpostavite, naša ekipa posetila je javno komunalno preduzeće Gradska čistoća u Novom Pazaru. Pred nama je treća smena, koju ćemo zajedno sa njima odraditi. Evo, stiže nam prevoz, kolege su već tu, mi ćemo polako da im se pridružimo. I naša smena zvanično počinje, neka nam je sa srećom - započeo je reportažu Emir Ličina.

Nakon što su ispraznili prvi kontejner, novinar Kurira upitao je sagovornika koliko ulica obiđu u toku jedne smene.

foto: Kurir televizija

- Boga mi, ceo grad ima. Ima dosad dve ture i to jake dve ture da se bace. Najteža je deponija. Mora da se pokupi šut, da se pobriše i tako. Tu su i one divlje deponije. Nekad te ljudi lepo pozovu, ali ono kad bace pored kontejnera i mi moramo da očistimo, to je loše - priča Sadik Kolašinac, radnik JKP Gradska čistoća.

Kažu da se nikad nije desilo da neko padne s kamiona, a ističu da kad zateknu da je neko ostavio hleb u kesi, da njega ne bacaju sa ostalim smećem. Takođe, jedno od glavnih pravila je da se kontejner nikad ne ispušta. Veliki problem predstavljaju nepropisno parkirana vozila, ali i nervozni vozači.

foto: Kurir televizija

- Ljudi samo gledaju kako će oni da prođu. A mi kako ćemo da završimo, to nije bitno. A ovo je za njihovo dobro što mi radimo. Odnosno za sve nas. Ovo je malo prljav posao, ali malo kad se zavoli taj posao, onda je kao i svaki drugi. Ja sam zadnjih pet godina u ovom firmi, još tri, pa bože zdravlja, idem u penziju. Ali, šta ću, moram da sve radim. I volim da radim - kaže Slobodan Vučićenić.

Voziti kamion gradske čistoće takođe je veliki izazov.

foto: Kurir televizija

- Obe strane se parkiraju, i bočno i pravo. I onda ponekad se desi da pomeramo zadnji kraj automobila, da ne možemo ni nazad, ni napred. Ali šta ćeš, tako mu je - objašnjava vozač kamiona Šemo Ibrović.

Nakon što je pokupljeno smeće, vreme je i da se opere ulica. Ni pranje ulica nije jednostavno kao što izgleda.

foto: Kurir televizija

- Pa, pretpostavlja se da je lako, ali nije to uopšte. U pitanju je saobraćaj, u pitanju je sve. Znači, moraju i lokale da se obuhvate, a posebno i vozila. Apsolutno.

Ovde je naša smena završena, a nakon ovog iskustva, novinar Kurira konstatovao je da su ovi ljudi heroji naših zajednica.

