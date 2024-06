SNIMIO REKLAMU SA MESIJEM, NAPRAVIO NAJVEĆU FRIZURU NA SVETU Mario je neponovljiv: Navijaču na glavi "naslikao" Mbapea VIDEO

Novosadski frizer Mario Hvala je jedinstven na svetu! Poznat je po svojim tetovaža-frizurama. Da je poseban, govori i to da je snimio reklamu sa Lionelom Mesijem, a napravio je i najveću frizuru na svetu.

Frizer iz "srpske Atine" opet je zadivio svet kada je srpskom navijaču na glavi nacrtao lik globalne fudbalske zvezde iz Francuske Kilijana Mbapea. Ovo njegovo delo privuklo je svetske medije na kojima je video kako šiša pregledano desetine miliona puta.

foto: privatna arhiva

Jedna od popularnih stranica za fudbal "433" na Instagramu objavila je video koji je ubrzo dostigao više od 15 miliona pregleda.

Mario kaže da je tetovažu radio 8 sati i 15 minuta, i da je njega izabrao zbog popularnosti.

"Njega sam izabrao, jer je dosta popularan zbog dešavanja u fudbalu, a sama tetovaža je trajala više od 8 sati", izjavio je Mario.

Podsetimo, Mario Hvala slavu je stekao frizura-tetovažama od kose na glavama mušterija. Među portretima koje je radio su domaće i svetske zvezde.

00:17 Mario Hvala slika Mbapea na glavi prijatelja

Niko nikada nije, a Mario jeste - izložio svoj rad u Luvru. Na glavi svog prijatelja Đakonda verodostojno je preslikao frizuru Mona Lize i time izazvao veliko oduševljenje, kako posetilaca, tako i zaposlenih.

Mario otkriva da sprema još jedan spektakl i bombu u frizerskom svetu. Naime, kako objašnjava za Kurir da, kada su svečane frizura-skulpture u pitanju, ponovo će napraviti gigant frizuru od nekoliko metara.

- To mi je zaista izazov, uzbuđuje me da radim ono što do sada niko nije. To je izuzetno zahtevan posao ali ono što meni daje snagu jeste upravo to nemoguće-moguće. Tema nas vraća hiljadama godina unazad. Jedan od najinteresantnijih biblijskih događaja - kada je Bog od praha stvorio Adama. Plan mi je da frizuru predstavim u Francuskoj ili Italiji - ponosno ističe Mario.

1 / 4 Foto: privatna arhiva

Stvaranje Adama, prema rečima našeg sagovornika neće biti nimalo jednostavno. Za tu frizuru će biti potrebno poprilično puno vremena.

- Na primer, frizuru broda (Galeona) koju sam radio - 4 metra visine i 14 kg težine - bilo mi je potrebno dve godine dok nisam završio. To je najveća frizura na svetu ikada napravljena. Model za stvaranje Adama će mi biti Jelena Dragoljević koja mi je već bila model za svečanu frizuru "Zlatnu ribicu" - objašnjava talenotvani frizer iz Novog Sada.

I za kraj kako i sam iskreno kaže, želja mu je da izloži u Sagrada Familiji u Barseloni ili opet u Luvru. Ali, najverovatnije ni posle toga neće stati, za ovog talentovanog umetnika nebo je granica.

Kurir.rs/T.M.