OBELEŽENA GRADSKA SLAVA Spasovdanska litija od nove do stare lozničke crkve: "Neprestano treba da stremimo ka Hristu" (FOTO)

Litijom od nove Crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru do starog hrama Pokrova Presvete Bogorodice na gradskim bedemima Loznica je u četvrtak obeležila gradsku slavu Spasovdan. Najpre je u novom hramu lozničko sveštenstvo predvođeno vladikom šabačkim Jerotejem održalo svetu liturgiju, a onda je litija prošla od crkve, Bulevarom patrijarha Pavla, valjevskim putem centrom grada do gradske uprave, a sve vreme padala je kiša.

foto: Kurir/T.I.

Ispred gradske kuće vladika je sa gradonačelnikom Vidojem Petrovićem, u prisustvu njegovih saradnika, izlomio slavski kolač, a onda je litija nastavila ka Pokrovskoj crkvi. Obraćajući se kod hrama okupljenom narodu vladika Jerotej je kazao da praznik Vaznesenja Gospodnjeg jeste kruna Božije spasiteljske misije na Zemlji, a da o značaju i veličini praznika svedoči celokupna krštena istorija našega roda, ali i činjenica da je naš narod ovome prazniku nadenuo posebno ime - Spasovdan, dan Spasitelja. Podsetio je da je Spasovdan slava Beograda, ali i da se ‘’u drugim srpskim gradovima, varošima i selima danas lomi krsni kolač, održavaju litije i uznose molitve vaznesenom gospodu’‘. Jedan od tih gradova, današnjih svečara, jeste ‘’naša Loznica, biser Podrinje, a naši čestiti i hrabri preci na ovoj živopisnoj jadarskoj zemlji vrlo dobro su znali istinu da bez Hrista i Crkve njegove nema spasenja’‘, poručio je vladika šabački.

foto: Kurir/T.I.

- Ovaj praznik ukazuje nam da neprestano treba da stremimo ka Hristu, da se pomoću jevanđelskih vrlina uznosimo i izdižemo iznad svakog greha i svega što je tuđe ljubavlju božijoj, a nedostojno čoveka kao njegove ikone. Spasovdan nas posebno poziva na jedinstvo, jedinstvo u Hristu, a to znači u dobru, slozi, miru i ljubavi - kazao je vladika Jerotej čestitajući Lozničanima slavu grada, pa nastavio:

foto: Kurir/T.I.

- Ovaj poziv treba da čuju svi narodi sveta, posebno u današnje vreme sveopšteg nemira i strašnih ratova. Jedinstvo je pre svega potrebno nama samima, našem narodu gde god nas u svetu ima. Ono nam je potrebno, čini se, danas više nego ikad i zato svi moramo shvatiti svoju odgovornost, i pred prošlošću i pred budućnošću, kako bi se brod naše crkve i otadžbine sačuvao kroz sve bure i iskušenja ovoga vremena. Radeći tako od svega srca na slozi, jedinstvu i napretku našeg naroda, svako prema svojim moćima i položaju, ispunićemo želju našeg spasitelja Hrista da svi jedno budu, ali i želju našeg svetog oca Save i svih naših svetih predaka, junaka sa Cera i Gučeva, te ćemo tako biti srećni i blagosloveni.

foto: Kurir/T.I.

Loznica slavu obeležava od 17. maja 1873. godine, kada je osveštana stara loznička Pokrovska crkva i tako je bilo sve do Drugog svetskog rata. Posle oslobođenja obeležavana je samo u okviru crkve, a tokom devedesetih godina prošlog veka na Spasovdan ponovo kreće litija, u početku do centra grada, a posle gradnje hrama na Lagatoru, od stare do nove crkve. Zatim je nastala višegodišnja pauza da bi poslednjih godina litija na Spasovdan ponovo prolazila gradom

Kurir.rs/T.I.