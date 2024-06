ABDOMEN, MLADEŽI I TUMOR MARKERI: U nedelju novi besplatni pregledi

LOZNICA – U Zdravstvenom centru ‘’Loznica’’ novi preventivni pregledi biće organizovani u nedelju, saopšteno je danas iz ove ustanove.

Ovoga puta građani mogu da obave opšti pregled - merenje krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena i male karlice, analizu krvne slike i nivo šećera u krvi, urade tumor markere opšti i specifične za karcinome organa za varanje, debelog creva, želuca, jednjaka kao i pankreasa i jetre (CA, CA19-9 i alfa-fetoprotein). Osim toga, kako se navodi, predviđeni su i opšti preventivni pedijatrijski pregled za decu predškolskog i školskog uzrasta, merenje telesne težine i visine, pregled kičme i stopala, opšti pregled pedijatra, oftalmologa, ORL, logopeda, koji će biti obavljeni u Službi za zdravstvenu zaštitu dece. Predviđen je i preventivni dermatološki pregled mladeža. Zakazivanje nije potrebno, dovoljno je samo da građani dođu do bolnice od 8 do 17 sati. Prošlog puta besplatne preventivne preglede iskoristilo je 230 Lozničana, urađeno je 110 rendgena pluća, prvi put njima su bila obuhvaćena i deca, a do sada je veliki broj njih iskoristio priliku da na ovaj način proveri zdravstveno stanje.

Pregledi će biti organizovani pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja kako bi ovaj način kontrole zdravlja bio pristupačniji što većem broju građana, jer su prevencija i rana dijagnostika od ključnog značaja za pozitivan ishod lečenja svake bolesti.

Kurir.rs/T.I.