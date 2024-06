ĐACI UČITELJICE VESELE SAMI UZGAJAJU SVOJU UŽINU: Deca kažu da je kul, a novu fantastičnu ideju ostvariće u Beogradu (FOTO)

Generacije đaka i roditelja učiteljice Vesele Mačkić iz novosadske Osnovne škole Ivan Gundulić pamtiće je po neobičnom metodu rada. Svoje đake, kako sama kaže, nikad nije terala da uče, oni su bili željni znanja.

Prirodu je učinila mestom gde nastaje ljubav i znanje.

"Školska bašta je vrlo podsticajno mesto za učenje, tako smo na momente školsku učionicu zamenili baštom... To je praktično učionica na otvorenom. Prostor gde merimo površinu, ispitujemo vrstu zemljišta, uslove životne sredine, posmatramo uticaj svih živih bića, istražujemo značaj lekovitog bilja, povezujemo se sa stručnim licima iz sveta ekologije, organske proizvodnje, departmana za biologiju", objašnjava Vesela.

foto: Privatna arhiva

Ona objašnjava da deca vole da jedu sve ono što sami uspešno uzgajaju. Nama su biljke služile da nam upotpune i obogate užinu.

"Probali smo da uzgajamo i mikrobilje, to su deca posebno volela. Zanimljivo im da čupkaju listiće i grickaju, istražuju ukuse i pogađaju biljke. Kasnije su, kako kaže pojedini učenici nastavili i kući da uzgajaju mikrobilje i prenose znanje i zdrave navike na svoju porodicu", priča ona za naš portal.

foto: Privatna arhiva

"Ja dobijem đake koji kroz različite aktivnosti razvijaju timski duh, prijateljstvo, empatiju. Dobijam đake koji su srećni jer saznaju nešto novo i pronalazeći ono u čemu su uspešni razvijaju različita interesovanja", s ponosom priča ova učiteljica iz Novog Sada.

A, od sledeće školske godine, neki novi đaci imaće priliku da uživaju u drugačijim metodama učenja. Vesela sledeću školsku godinu počinje u drugom gradu u novoj školi zajedno sa novim prvacima i to će biti kako i sama kaže novi izazov kojem se raduje.

foto: Privatna arhiva

"Uskoro ću sa budućim prvacima u Beogradu u prostoru nove škole gde ću početi da radim, formirati jedan senzorni vrt i hotel za bubice. To će nam biti polazna tačka za sve naredne aktivnosti. Trenutno ispraćam još jednu generaciju uspešnih đaka. Iza nas su četiri godine intenzivnog rada, puno uspeha i trenutaka koje ćemo pamtiti", pomalo setno govori ova kako je đaci zovu cool učiteljica.

Pored toga što na nesvakidašnji način animira, motiviše svoje đake da uče tražeći praktično znanje i praksu, ova Novosađanka je i uspešna sportistkinja, a kako posebno naglašava, sport je deo njenog života.

1 / 16 Foto: Privatna arhiva

"Sport je važan deo mog života. Treniram svaki dan. To je neko vreme za mene, filter od svih problema. Sport me je povezao sa ljudima iz različitih oblasti, sport me osnažuje da budem uporna, uči me da nije motivacija ono što nas činim uspešnim već istrajnost i disciplina", kaže Vesela.

Ljubav prema sportu prenosi i na đake tako što ih vodi na plivanje, kroz jedan projekat obezbedila im je kacige kako bi bezbedno mogli u zajedničke vožnje, učestvovali su na različitim sportskim manifestacijama, upoznaje ih sa uspešnim sportistima koji im kroz sport kojim se bave prenose snažne poruke. Da škola ne mora biti bauk, upravo nam pokazuje ova vesela učiteljica!

Kurir.rs/T.M./Foto: Privatna arhiva