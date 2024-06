"BRAVO ZA GOSPOĐETINU" Drama kod Negotina! Udarili rodu autom pa je ostavili nasred puta a onda su naišle njih dve! (VIDEO)

Na putu između Negotina i Zaječara juče se odigrala prava drama kada je nepoznata osoba najverovatnije autom udarila rodu i ostavila je nasred ulice na milost i nemilost.

Povređenu pticu nešto kasnije su pronašli i spasili slučajni prolaznici, čiji joj je brzi i hrabri odgovor sačuvao život.

O ovoj akciji spasavanja progovorila je Irena iz Bora koja je na svom Iks profilu objasnila kako je samo spasavanje izgledalo ali i kakve su prognoze veterinara nakon pregleda povređene rode.

"U akciji spasavanja rode sa Miljkom i Anđelom caricom. Ajde gospođo Rodo, odmori i sutra na noge", napisala je Irena a onda dodala:

"Našli smo je pored puta, između Negotina i Zaječara, izgleda da ju je neko i udario autom. Povređena je, ali i u totalnom kolapsu od sunca".

"Veterinar se zahvalio što smo joj spasili život"

Bez mnogo premišljanja oni su rodu uzeli sa sobom i odveli je kod veterinara. Irena je dalje istakla da bez stručne pomoći veterinara verovatno ne bi preživela.

"Sada joj je mnogo bolje, nadam se do sutra da stane na noge. Miljko i ja je našli, ali ne bismo ništa umeli bez Anđele, bukvalno joj je spasila život... Kada smo stigli do veterinara on nam se zahvalio što smo joj spasili život...Ona sada nema terapiju. Rekao nam je da je udomimo do jutra kada će moći da urade rendgen, za sada je urađeno sve što je moglo", napisala je Irena.