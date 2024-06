NIŠLIJE ODALE POČAST DODERU: Osvanuo prvi mural posvećen jednom novinaru (FOTO)

UNišu je osvanuo i jutros obeleženo otvaranje prvog oslikanog murala posvećen jednom novinaru u ovom gradu. U Ulici Oblačića Rada iscrtan je mural Miloradu Doderoviću, dugogodišnjem novinaru Narodnih novina, dopisniku Glasa javnosti, Kurira iz Niša i Australijskog radija SBS na srpskom.

Mural je oslikan na zgradi u kojoj je živeo, a pored sina Nikole i supruge Dragane, bilo je jutros na svečanosti mnogo njegovih prijatelja, drugara i onih koji su ga poštovali.

O ovom doajenu su govorili novinari i njegovi dugogodišnji prijatelji, Dragan Stojanović Žika i Zorica Miladinović kao i predstavnici Udruženja novinara Srbije gde je dugo bio član uprave.

foto: Marko Smiljković

- Naš Doder je od 40 godina bogate karijere, 26 godina slao izveštaje za SBS radio. Dobitnik je mnogih priznanja, ali je bio kritikovan, osuđivan i zabranjivan. Poznato je da je svojevremeno "Grafit", omladinski list koji je on uređivao bio jedini zabranjen u vreme Slobodana Miloševića. To je dakle, čovek koji je definitivno zaslužio ovaj mural. Mislim da nije dobro što je ovo prvi mural novinaru u Nišu. Novinari bi trebalo da imaju svoja obeležja. Za sada koliko znam, novinari imaju samo jednu ulicu, bistu i instituciju nazvanim po novinaru i to je naš veliki Duško Radović - rekla je Miladinovićeva na svečanosti koja je organizovana kod murala.

Sredstva za oslikavanje murala novinarskom doajenu Miloradu Doderoviću prikupljena su kroz građansku akciju u Nišu za manje od mesec dana.

1 / 7 Foto: Marko Smiljković

- Strašno mi nedostaje. On je, kako je neko rekao, sav bio novinar. Radio je i iz bolničkog kreveta i dok je bio na odmoru. Hvala svima koji su učestvovali u prikupljanju sredstava - navela je njegova supruga Dragana.

Inicijator postavljanja murala je grupa novinara u Nišu, a ideju su podržali porodica, Udruženje novinara Srbije, kao i Lokalna fondacija Niš, koja je organizovala kampanju prikupljanja donacija od građana. Ukupan budžet za izradu murala je 320.000 dinara. Oko 120.000 za izradu i montažu tanke betonske ploče i 200.000 za angažovanje grafičkog dizajnera, tattoo i street art umetnika Eška Kurtića. On će biti oslikan na zgradi u kojoj je Doderović živeo i imati površinu od 14 kvadratnih metara.