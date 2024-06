PUMPE NA MAKSIMUMU: Vrućina osetno povećala potrošnju vode

LOZNICA – Loznica je poslednjih dana pritisnuta visokim temperaturama što se direktno odrazilo i na povećanju potrošnju vode za piće. U JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’ kažu da su svi njihovi kapaciteti na maksimumu, u ceo sistem snabdevanja vodom tokom jučerašnjeg popodneva isporučivano je 380 litara vode u sekundi, i sva količina se šalje u distribuciju. Slična situacija je i danas.

foto: Kurir/T.Ilić

U preduzeću kažu da na maksimumu rade sve pumpe, crpne stanice i izvorište, a potrošači ‘’mogu biti mirni’’, ali je neophodno da se voda troši namenski i racionalno. Apeluju na potrošače da vodom iz gradskog vodovoda ne zalivaju bašte, njive, polivaju dvorišta ili pune bazene kako se ne bi došlo u problem. Podsećaju i da poslednjih osam godina nije bilo restrikcija u isporuci vode. Tokom dana je u terminu od 19 do 21 čas osetno povećana potrošnja, a to je period kada počne masovno zalivanje ‘’česmovačom’’ što nije dobro i za takve stvari treba koristiti tehničku vodu. Velika potrošnja očekuje se i narednih dana jer se za petak prognozira maksimalnih 38 stepeni u Loznici. Prema biometeorološkoj prognozi Instituta za javno zdravlje Srbije ‘’Dr Milan Jovanović Batut’’, u subotu će vreme u Srbiji biti veoma opasno po zdravlje, u nekoliko mesta u zemlji prognozirana je temperatura do 39 stepeni u hladu, a među takvim gradovima nalazi se i Loznica. Sve to dovešće do pritiska na slavine i veće potrošnje vode. U ovakvim vrelim danima Lozničanima mnogo znače javne česme na području grada, popularno ‘’pojilo’’ u centru, one u porti Pokrovske crkve, kod Zdravstvenog centra i autobuske stanice. One imaju gradsku vodu i, kako kažu iz lozničkog ‘’Vodovoda’’, kako su pokazale analize voda na njima je sigurna za upotrebu.

foto: Kurir/T.Ilić

Inače, loznička vodovodna mreža jedna je od najdužih, oko 840 kilometara, na tri visinske zone uz veliku razuđenost ka gornjem Jadru, a 90 odsto teritorije Grada Loznice ima gradsku vodu.