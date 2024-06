SELO JE NAJBOLJA ADRESA: Luka iz Jelava kod Loznice neće ni da čuje za grad - otkrio i zašto (FOTO)

LOZNICA – Pesma kaže ‘’selo moje lepše od Pariza’’ ili ‘’ali metar moga sela Amerika cela’’, a da i danas ima mladih koji slično misle potvrda je Luka Jakovljević, dvadesetogodišnjak iz lozničkog sela Jelav, kome ne pada na pamet život u gradu. Ovaj mladić radi u jednoj kompaniji i na posao putuje u desetak kilometara udaljenu Loznicu, ali o promeni adrese ne razmišlja.

Stari je problem osipanje seoskog stanovništva jer većina, naročito mladih, hrli u gradove tražeći tamo sreću i ‘’bolji život’’. Luka kaže da je to zabluda i da je bolji život upravo na selu.

foto: Privatna arhiva

- Žele da žive u gradu, veruju da je to mesto gde će se ostvariti, živeti bolje, ali nije uvek tako. Gradski život znači mnogo betona, asfalta, stalnu žurbu, gužvu, a što veći grad toga je sve više. Stalno traje neka jurnjava, ljudi često nemaju dovoljno vremena za sebe, a još manje za porodicu, famiiju, prijatelje, tempo života je brz, takav da se ljudi otuđuju. Tačno je, ima parkova, ali to su manje površine, a roditelji moraju imati vremena da budu sa decom i paze na njih. Na selu je još uvek to mnogo drugačije. Ljudi, mladi, deca, ovde se druže, posećuju, imaju vremena za to. Živi se u prirodnom okruženju, pa detinjstvo sam proveo kraj Drine, prave lepotice kakve nigde nema – priča Luka.

Osim rada u fabrici pomaže i roditeljima na poljoprivrednom gazdinstvu i ništa mu nije teško. Osim toga kad ima vremena uživa u pecanju na Drini ili odlazi u lov, živi punim plućima koristeći blagodeti prirode koja ga okružuje.

- Naravno da imam mobilni telefon, ali nije mi najbolji drug da se ne odvajam od njega kao što većina radi. Nažalost, mnogi ne shvataju prednosti života na selu u blizini grada. Sigurno su za to potrebni dobri putevi kao kod nas tako da brzo i lako mogu stići do grada ako mi nešto tamo treba, da odem na neki koncert, utakmicu ili sličan događaj, kod prijatelja u posetu. Inače, imam u selu odlično društvo, stalno se družimo, često i uz kotlić tako da i ne odlazim zbog toga u Loznicu. Važno je i da selo ima što bolju infrastrukturu, odnosno što bolje uslove za život. Na selu čovek može sam za sebe da proizvodi zdravu hranu, da zna šta jede, kako je to uzgajano, pripremljeno. Svestan sam da sam, nažalost, među retkim mladim ljudima koji tako razmišljaju, ali budućnost vidim u svom selu – kaže nam Luka koji namerava, kad dođe vreme, ovde da stvori porodicu i ostane na selu koje, kako ističe, ‘’nikada neće napustiti’’.

Selo treba da ostane selo, bez klasičnih gradskih sadržaja, veli on i savetuje svakoga ko to može da ostane na selu i okrene se prirodi. Veruje da će većina mladih čije se porodice bave poljorivredom ipak ostati u seoskim sredinama, da budu ‘’svoji na svome’’ i žive zdrav život.

- Ubeđen sam da će se pokazati da je život na selu pravi izbor, a najbolja je kombinacija posao u gradu, a adresa na selu. Nema boljeg ‘’punjenja baterija’’ nego pored Drine, da se čovek odmori i opusti što je jako važno u stresna vremena. Zbog svega što imam i volim ostajem ovde – zaključuje Luka čiji je izbor život u njegovom Jelavu.