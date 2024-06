DUNAVOM OD BEOGRADA DO KLADOVA Lepote Srbije: Smenjuju se nestvarni predeli, istorijski i arheološki lokaliteti svetskog značaja

Od Crne šume do Crnog mora Dunav teče 2.850 kilometara kroz deset država. Kroz Srbiju, Dunav je dug 588 kilometara, tu je i najširi i najuži, i najdublji i najlepši. Tokom leta svake nedelje turisti plove od Beograda do Kladova.

Plovimo 20 kilometara na sat, a pred nama se smenjuju neverovatni predeli, istorijski i arheološki lokaliteti svetskog značaja. Od beogradske, pa smederevske, pored Ramske, Golubačke i Fetislam tvrđave. Tu su i Trajanova tabla na našoj obali i Decebal na rumunskoj strani.

foto: Printscreen/RTS

U Golupcu gotovo da nema mesta za smeštaj turista, osim u kućama. Trebalo bi i to uskoro da se reši. Na jesen počinje gradnja hotela sa sto soba i kongresnim centrom.

„Imaćemo i odličan akva-park jer u sastavu zemljišta koje smo dobili postoji jedna marina, donja marina kako u Golupcu, gde ćemo na pet hiljada kvadrata napraviti akva-park“, rekao je Mileta Adžić, direktor HP „Plaža“.

foto: Printscreen/RTS

Golubačka tvrđava je na Instagramu, poslednjih godina, najslikaniji turistički lokalitet. Turisti su ovde dolazili obično na jedan dan, a nakon izradnje hotela moći će da ostanu nekoliko dana. A Dunav je ovde kao more širok više od šest kilometara.

Autohtone sorte loze, crna tamjanika i bagrina ona iz serije Tajne vinove loze, deo su turističke ponude Negotinske Krajine.

foto: Printscreen/RTS

„Interesantno je to što su to biljke koje imaju samo ženske cvetove, tako da je to samo još jedan od dokaza da žene ne mogu bez muškaraca i samim tim mora da postoji druga sorta grožđa, u našem slučaju kod crne tamjanike to je pino noar a kod bagrine merlo da služe za oprašivanje“, rekla je Dragana Vićovac, vinarija Mikić, selo Rečka.

foto: Printscreen/RTS

Tokom trodnevnog putovanja Dunavom sa kopna se obilaze Golubačka tvrđava i Lepenski vir, čudesno otkriće profesora Srejovića koje je 60-tih godina prošlog veka promenilo arheološke udžbenike u celom svetu.

U Viminacijumu ćete upoznati Viku jednu od deset stepskih mamuta koji su pronađeni u svetu, a najlepše fotografije napraviti sa Kapetan Mišinog brega.

Kurir.rs/RTS

Preneo: R.J.