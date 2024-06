NOVOSAĐANKE POLUDELE ZA TANTRIČKOM MASAŽOM: Vraćaju se u ruke masera Đoleta: Neobično ali oslobađajuće iskustvo

"Prvi put probala u zrelim godinama. Neobično iskustvo, ali jako oslobađajuće!" Da li ste čuli ili probali tantričku masažu?

Žene u Novom Sadu i Beogradu lude za ovim telesnim i duhovnim iskustvom. Tantrička masaža jete stil masaže koji se temelji na principima tantre, drevne duhovne prakse koja dolazi iz srednje i jugoistočne Azije.

Moderne prakse na zapadu u tantričku masažu uključuju stimulaciju i masiranje celog tela, gde je poseban akcenat stavljen na osetljiva područja poput penisa i vulve.

Novosađanke i Beograđanke prema rečima tantirčkog masera nisu opuštene kao žene iz Crne Gore i Hrvatske, ali da sve češće se upuštaju u ovo neobično i oslobađajuće iskustvo.

"Na primer, naše žene su dosta sramežljivije od Hrvatica i žena iz Crne Gore. Naše žene nisu opuštene, ne znaju da se prepuste i uživaju u trenutku, da upijaju momente. Srpkinje su mislima - šta će da kuvaju, gde su deca, muževi, i tako dalje. Dok žene iz Hrvatske i Crne Gore upijaju svaki momenat, što je izrazito važno i za samo iskustvo i masažu", otkriva nam Đorđe Jovanović.

Novosađanka koja je probala tantričku masažu kaže da je doživela da se oseća kao boginja, i da joj je žao što tako nešto sebi nije poklonila ranije.

"Prisetila sam se kako je to voleti sebe, čak sam se setila zbog čega sam donela neke odluke u prethodnih par godina, a koje sam u skorije vreme preispitivala. To preispitivanje je bilo stvorilo razne blokade u meni. Na kraju sve te blokade su nestale kao rukom odnešene ovim terapeutskim iskustvom", otkrila je klijentkinja i dodala da voelti i poštovati sebe, to su osnovna osećanja sa kojima je izašla odande. Tačnije kako naglašava odletela, s obzirom da se osećala upravo tako - kao da lebdi, lagana i rasterećena.

Đorđe ističe da su njegove klijentkinje uglavnom zrele žene, koje u dubini duše znaju šta žele, ali zbog nečega ili nekog imaju određene blokade. Upravo je J.P. jedna od žena koja je tantričku masažu probala u zrelim godinama.

"Prvi put sam ovakav vid masaže probala u zrelim godinama. Iskustvo je pre svega neobično, ali istovremeno i izrazito oslobađajuće iskustvo. Spoj duha i tela, spoznaja sopstvenog tela u smislu potencijala, energije koju poseduje, senzibiliteta", opisuje svoje iskustvo J.P.

Kako kaže, ovakva vrsta masaže joj je prvenstveno pomogla da upozna sebe iz potpuno druge prizme, i da je shvatila moć i kontrolu svog tela.

Đorđe objašnjava da je bitno da se odmah opusti i da bude svesna da joj se ništa deće loše desiti.

"Na početku mi je bitno da uspostavimo poverenje. Ako primetim da je žena ili devojka stegnute, plašljive, prvo porazgovaram sa njima, o njenim problemima, šta ih muči, zašto su došle na ovakvu vrstu masaže", priča Đole i kaže da je bitno da dođe u stanje zone komfora i da može da uživa u momentu.

Prema njegovim rečima, do sada ni jedna žena nije otišla posel masaže sa mišlju da se ne bi vratila ponovo. Kako kaže, bitno je da žene u tim nekim momentima spoznaju sebe i svoje nege unutrašnje borbe, strahove. Bitno je da se oslobode svega što ih muči i koči, jer jedino tako mogu da shvate šta žele, a šta ne žele.

Moje iskustvo sa tantričkom masažom za mene je bilo blagotvorno. Mnogo mi je značilo jer sam prolazila tešku fazu razvoda. U tim momentima trebalo mi je da se vratim sebi, da ponovo uspostavim vezu sa sobom i osetim svoju senzualnost. Osetila sam da sam rukama profesionalca i da mogu da se opustim.

Pre sam bila skeptična, s obzirom da nisam mnogo znala o tantričkoj masaži. Drugarice su mi preporučile i probala sam. Prvi put sam bila zbunjena načisto jer je sve to bilo novo za mene. Onda sam shvatila da mogu potpuno da verujem maseru i dosla još koji put. Moj glavni razlog za dolazak uopšte je blokirana energija i odsečenost same od sebe i želja da upoznam bolje svoje reakcije, pričaju Novosađanke.