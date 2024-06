OVE PREDELE SRBIJE OČEKUJU NEPOGODE, GRAD I GRMLJAVINSKE PADAVINE: U Beogradu već pada, a evo gde će sve pljuštati do kraja dana

Nastavlja se veoma nestabilno vreme u Srbiji. Naša zemlja pod uticajem je ciklona iz Đenovskog zaliva, pa preovladavaju veoma izražena južna i jugozapadna visinska strujanja, sa kojim osim veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike, stižu i čestice pustinjkog peska iz Sahare.

Ovog poslepodneva veoma nestabilno je na zapadu i jugozapadu Srbije i na krajnjem jugoistoku Srbije, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, a ima i olujnih nepogoda.

Snažan grmljavinski sistem sa jugozapada Srbije, pre svega sa Peštera premeštaće se preko Novog Pazara, Kopaonika i Raškog okruga dalje na severoistok peema Rasinskom okrugu.

Drugi grmljavinski sistem premeštaće se iz Podrinja preko Mačve dalje prema Sremu.

foto: Shutterstock

Treći olujni sistem sa zapada Srbiji, koji trenutno donosi jaku oluju širem području Užica premeštaće se prema centralnim predelima Srbije i ka Šumadiji i četvrti preko Stare planine.

U svim ovim predelima očekuju se veoma obilni pljuskovi, jaki gromovi, lokalno i grad.

Ovi sistemi premeštaće se u južnoj i jugozapadnoj visinskoj struji.

Inače, pred sam kraj dana i tokom večeri pljuskova sa grmljavinom biće u mnogim predelima Srbije, uz opasnost od oluja i nepogoda sa gradom.

U predelima sa intenzivnim grmljavinskim procesima očekuje se da u veoma kratkom vremenskom intervalu padne od 30 do 50 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više, uz pojavu urbanih poplava i bujica. Pri ovakvim padavinama nema opasnosti od izlivanja reka, već može doći do toga da zemljište ne može da prihvati ogromnu količinu vode u veoma kratkom vremenskom intervalu ili može doći do izlivanja potoka bujičnih karaktera.

Posle 18 časova uslova za pljuskove sa grmljavinom biće i na širem području Beograda, tako da će pred sam kraj dana i tokom večeri biti pljuskova sa grmljavinom, u delovima grada biće i nepogoda.

Inače, pored toga što je nestabilbno, u Srbiji je i veoma toplo vreme. Trenutne temperature kreću se od 30 do 34°C, u Beogradu je 33°C. Kopaonik meri 17°C, Zlatibor 21°C, a Sjenica 25°C.

Kako je povećana relativna vlažnost vazduha, veoma je sparno i neugodno.

foto: Shutterstock

U košavskom području duva jak jugoistočni vetar, naročito na jugu Banata i u Podunavlju.

Veoma slično vreme očekuje se i sutra.

Pljuskovi sa grmljavinom nastaviće se i tokom četvrtka i petka, u četvrtak uz pojavu obilnih pljuskova i grmljavinskih oluja i nepogoda, a biće i nešto svežije.

Vikend donosi kratkotrajnu stabilizaciju vremena i jačanje termičkog visinskog grebena, uz priliv vrlo tople vazdušne mase sa severa Afrike.

Očekuje se vedro i tropski toplo, maksimalna temperatura biće u nedelju i iznad 35°C.

Početak jula doneče osveženje i pogoršanje vremena sa pljuskovima i grmljavinom.

Kurir.rs/Telegraf