ŠEST TRUDNOĆA MOTIV ZA JOŠ VIŠE BEBA: Godinu dana Udruženja za borbu protiv steriliteta "Roda"

Prvi rođendan obeležilo je lozničko Udruženje za borbu protiv steriliteta ‘’Roda’’ prigodnom svečanošću održanom danas u UFK ‘’Lagator’’.

Udruženje koje pruža podršku parovima suočenim sa problemom steriliteta dosta jer učinilo u minulih 365 dana, kazala je njegova predsednica Sonja Janković i zahvalila svima koji su ih podržali.

foto: T. Ilić

Sterilitet je izazov koji pogađa mnoge, ali kroz zajedništvo i razumevanje možemo pomoći parovima da ostvare san o roditeljstvu, kazala je ona i navela da je misija ‘’Rode’’ da parovima obezbedi informacije, emocionalnu podršku i povezivanje sa stručnjacima.

- Do sada je uz pomoć naših saradnika i udruženja ostvareno šest trudnoća što je za nas ogroman uspeh i motivacija da nastavimo dalje. U minulih godinu dana održali smo niz radionica sa doktorima pružajući dragocene informacije i podršku parovima. Cilj nam je da širimo mrežu podrške i u Loznici otvorimo info-centar gde će parovi imati pouzdane informacije o sterilitetu, vantelesnoj oplodnji (VTO), donaciji jajnih ćelija, svemu vezanom za izazov steriliteta – kazala je Jankovićka.

‘’Roda’’ je uručila zahvalnice laboratorijama, klinikama i lekarima sa kojima sarađuje, a posebno je istaknuta velika podrška Grada Loznice i gradonačelnika Vidoja Petrovića na ‘’nesebičnoj pomoći’’.

U ime gradske uprave zahvalila se načelnica Odeljenja za društvene delatnosti Tanja Glišić Matić, koja je podsetila da Loznica odluku o VTO ima četiri godine i da se radi ‘’u skladu sa potrebama građana’’.

foto: T. Ilić

- Ove godine smo poboljšali raniju odluku od VTO tako da pružamo podršku ženama do 47 godina, podnosioci osim bračnih, ili vanbračnih parova mogu biti i žene bez partnera koje žele same da ostvare roditeljstvo, ali i parovi gde jedan partner nije Lozničanin. Svaki par ima neograničen broj pokušaja, mogu da nam se jave i svi koje odbije RFZO, a javni poziv traje do utroška predviđenog novca.

Nastojimo da budemo efikasni, čim dobijemo predlog u istoj sedmici zaseda nadležna komisija, a novac isplaćujemo u narednih sedam dana – kazala je ona i poželela ‘’Rodi’’ da naredni rođendan dočeka sa još više beba.

‘’Roda’’ i Udruženje ‘’Šansa za roditeljstvo’’ iz Beograda potpisala su danas memorandum o saradnji.

Od sada članovi ‘’Rode’’ imaju pravo na sve ono što i članovi beogradskog udruženja, razne popuste sa pedesetak kuća koje pomažu u lečenju steriliteta, laboratorija, klinika i drugih mogu pomoći. Za dodelu naknade troškova za VTO iz lokalnog budžeta za ovu godinu je planirano šest miliona dinara, a maksimalan iznos po zahtevu je, kao i od uvođenja ove mere 2020, 350.000 dinara. Do sada su ukupno 42 para imalo šansu da uz podršku grada dođe do potomstva i rođeno je osam beba.

Prve godine uvođenja finansiranja VTO o trošku grada po maksimalnih 350.000 dinara dobilo je četrnaest bračnih parova, 2021. jedanaest, naredne osam, prošle pet, a ove su četiri zahteva pozitivno rešena i dva para pripremaju dokumentaciju.

U gradskoj kasi je samo prve godine za VTO bilo odvojeno pet, svih narednih po šest miliona dinara i ova mera naišla je na pozitivnu reakciju javnosti.