DAN OPŠTINE ČAJETINA: Kusti dodeljena Zlatiborska povelja

Dan kada je opštinaČajetina dobila status varošice 30. jun svečano je kao Dan ove opštine proslavljen uz dodelu priznanja i ustanovama zaslužnim za razvoj, kao i podsećanje na sve što je postignuto, ali i ono što ih očekuje.

Dodeljene su nagrade zaslužnim pojedincina i organizacijama. Zlatiborsku povelju dobili su reditelj Emir Kusturica i hotel Bor sa Zlatibora, dok su Plaketu Dimitrije Tucović dobili Crkvena opština Čajetina, Duško Milenković iz Beograda, Milesa Čugurović iz Sirogojna, OŠ „Milivoje Borović“ iz Mačkata, Marko Džambasović iz Čajetine, Dragoš Toković iz Jablanice i Udruženje veterana 53. graničnog bataljona. Pohvalnice su dobili svi svršeni učenici osnovnih i srednje škole na teritoriji opštine Čajetina, kao i svršeni učenici srednjih škola na teritoriji Republike, koji imaju prebivalište na teritoriji Opštine Čajetina, dobitnici diplome ''Vuk Karadžić''. Priznanje „Zoran Tmušić – za ljudskost i humanost u teškim vremenima“ dobila je Bosa Rosić iz Zlatibora, kojoj je pripala i novčana nagrada u iznosu od 30.000 dinara.

foto: KSC Zlatibor

Svim đacima osnovnih i srednjih škola sa prebivalištem na teritoriji opštine Čajetina koji su osvojili jedno od prva tri mesta na nekom od republičkih takmičenja, a kojih je u protekloj godini bilo 22, pripala je novčana nagrada u iznosu od 30.000 dinara. Svim đacima koji su učestvovali na republičkim takmičenjima, a nisu osvojili prva tri mesta, a kojih ima 13, pripala je novčana nagrada u iznosu od 15.000 dinara. Učenicima koji su proglašeni za sportiste generacije, kojih je dvoje, pripala je novčana nagrada u iznosu od 30.000 dinara.

- Pred nama je realizacija projekata uz pomoć države od kojih je svakako najznačajniji projekat izgradnje gondole od Tornika do Pribojske Banje. Radiće se golf tereni kod Ribničkog jezera, dvadesetak fudbalskih terena na Zlatiboru i mnogi drugi projekti značajni za razvoj turizma na našoj planini. Završićemo vodovod Sušička vrela, za čiju je trasu do Zlatibora nabavljeno preostalih osam kolometara cevi. Planiramo izgradnju pogona za preradu otpadnih voda u Čajetini, kao slične manje pogone u Mačkatu, Sirogojnu, Vodicama, Smiljanskim zakosima i Gajevima - rekao je Arsen Đurić, predsednik SO Čajetina.

1 / 24 Foto: KSC Zlatibor

Predsednik Opštine Čajetina Milan Stamatović je naveo da je novi njegov reizbor za predsednika opštine, šesti po redu, nagrada naroda za sve ono što je do sada uradio.

- To je ogromna obaveza da sve moramo sve što smo započeli i da privedemo kraju. Za to su nam potrebni mladi i stručni ljudi, odani, kvalitetni, jer opština Čajetina se nalazi na prekretnici da odgovori svim zahtevima savremenog turiste i naših građana koji živena teritoriji opštine Čajetina – rekao je između ostalog Stamatović.