OTVOREN INOVACIONI STARTAP CENTAR U LOZNICI: Ministarka dr Jelena Begović prisustvovala ceremoniji

Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dr Jelena Begović prisustvovala je današnjem otvaranju Inovacionog startap centra u Loznici, dvadesetčetvrtog u Srbiji.

Ona je rekla da je zadovoljna što raste broj inovacionih centara i da svaki od njih ima neku specifičnost.

- Što se tiče ovoga u Loznici možda ima prednost u odnosu na sve koje smo do sada obišli jer u okviru 800 kvadrata već ima jedan operativni monitoring centar koji predstavlja osnovu za razvoj ‘’pametnog grada’’, nadgleda različite aktivnosti u gradu, od saobraćaja do potrošnje struje na ulicama. Tu radi tim ljudi koji je razvio ovaj sistem, softverski i hardverski, i ovde će mladi već imati neku temu na kojoj mogu početi da rade, a možda ubrzo razviju i neki novi startap koji će rešiti neki gradski problem, doprineti boljem razvoju pametnih gradova, a evo počinjemo od Loznice. Naša država je strateški odlučila da ulaže u inovacioni eko sistem, izgradili smo Naučno-tehnološke parkove u Novom Sadu, Nišu, Čačku i Beogradu, i u tim strateškim infrastrukturama inovacionog eko sistema radi više od 4.500 mladih. To su mesta gde startap kompanije nalaze oazu koja im omogućava da prežive u početnim koracima, gde dobijaju mentorsku i finansijsku podršku i spremaju se da sa svojim idejama izađu na tržište. Zato su nam važni naučno-tehnološki parkovi i ulažemo novih 70 miliona evra da proširimo kapacitete i izgradimo novi takav park u Kruševcu – rekla je ministarka Begović.

Vlada Srbije je kroz resorno ministarstvo uložila više od 45 miliona dinara u izgradnju objekta u Loznici dok je grad u radove i opremanje izdvojio 51,5 miliona. Ideja je da to bude prostor gde će se razvijati inovaciona rešenja u privredi i javnom sektoru, a cilj je rast startap kompanija u Loznici i Mačvanskom okrugu.

Gradonačelnik Vidoje Petrović kaže da je za Loznicu izuzetno značajan Inovacioni startap centar koji treba građanima, pre svega mladim Lozničanima da obezbedi snažnu podršku da ovde krenu sa startap projektima.

- Ovo je prilika da napravimo novi iskorak kada je u pitanju ‘’Tim za budućnost Loznice’’ koji će imati sve uslove da u okviru ovog objekta realizuje projekte koji bi trebalo da predstavljaju kreiranje razvoja grada u budućnosti. Kao sve prethodne projekte i ovaj smo realizovali uz podršku naše države. Danas je potpisan i protokol o poslovno-tehničkoj saradnji Inovacionog startap centra u Loznici sa Naučno-tehnološkim parkom iz Novog Sada što je garant da će naš grad nastaviti da prati politku države, ulaže u znanje, nauku, mlade ljude, a da sve to bude u funkciji podizanja privrednih aktivnosti. Kada radimo zajedno i u gradu i u saradnji sa državom rezultat ne izostaje – kaže on.

Inovacioni startap centar smešten je u novosagrađenoj zgradi, u blizi srednje Tehničke škole, moderno je opremljen i korisnicima omogućava svu neophodnu tehničku i tehnološku podršku sa najsavremenijom opremom. Pre svečanog otvaranja centra ministarka je imala sastanak sa gradskim rukovodstvom.