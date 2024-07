IZLOŽBA U PUSTOJ FABRICI: Aleksandar Kostić ponovo "oživljava" HK "Viskoza" (FOTO)

LOZNICA - Zahvaljujući Aleksandru Kostiću u nekadašnju upravnu zgradu bivšeg jugoslovenskog hemijskog giganta ’’Viskoze’’ ponovo će kročiti oni koji su svojevremeno od posla u ovoj fabrici živeli i izdržavali porodice.

On je za 7. jul zakazao treću samostalnu izložbu o ‘’Viskozi“, na nekadašnji dan fabrike kada su najboljim radnicima uručivane plakete i prigodne nagrade. Ovo je treća uzastopna godina da će na isti datum ‘’oživeti’’ sećanja na fabriku koja se prostirala na oko 80 hektara, čitav loznički kraj hranila decenijama i nekada imala oko 12.000 radnika, a danas je ruševina.

foto: Kurir.rs/T.Ilić

- Ovogodišnja izložba ‘’70 godina simbola Loznice’’ poslednja je koju ću organizovati i zato bih voleo da bude što više posetilaca, da oni koji su u njoj radili osveže uspomene, a oni koji su o ‘’Viskozi’’ samo slušali priče saznaju više o nekadašnjem gigantu. Ovoga puta biće dodati i neki istorijske podaci i zanimljivosti, izloženi do sada ne prikazani, nađeni predmeti koji svedoče o danima kada je fabrika radila. Kao i do sada biće tu i veliki broj autentičnih fotografija nađenih minulih godina u pustim fabričkim pogonima i kancelarijama. Sve sam ovih godina radio sam, koštalo me finansijski, a istrošim se i emotivno tako da više neću praviti izložbe u ‘’Viskozi’’. Nema više svrhe to raditi, ali ću nastaviti rad preko fejsbuk grupe HI ‘’Viskoza’’ – Loznica – kaže Kostić.

foto: Kurir.rs/T.Ilić

On je pre godinu dana u jednoj prostoriji, bez vrata i prozora, koju je prethodno očistio od šuta i raznog otpada, na drugoj izložbi u upravnoj zgradi izložio oko 150 fotografija o početku proizvodnje u pogonima ‘’Viskozinih’’ fabrika, od 1957. do sredine šezdesetih godina. Ovaj dvadesešestogodišnji Lozničanin je pre pet godina u razrušenoj fabrici našao gomilu foto - filmova na kojima su ovekovečeni momenti iz poluvekovnog trajanja jedne od najvećih fabrika SFRJ.

Nastavio je da traži fotografije i dokumentaciju čime je od zaborava i uništenja sačuvao istoriju ‘’Viskoze’’ koja je radila do početka 2005. kada je proizvodnja prekinuta i počeo njen sunovrat. Od 1952, kada je u ‘‘Viskozu’‘ primljen prvi radnik, do sloma, njenim fabrikama prošlo ih je više od 30.000.

1 / 4 Foto: Kurir.rs/T.Ilić

U ‘’Viskozu’’ je sredinom 2009. stigao stečaj, da bi narednih godina sve više maha uzimalo čerupanje pokretne i nepokretne fabričke imovine i danas su od nje ostali samo goli zidovi. Ogromno, u rastinje zaraslo ruglo smešteno između Loznice i šest kilometara udaljene Banje Koviljače, koje bi ovih godina oživelo jedino sedmog jula kada Kostić organizuje izložbu, ili dok su se svojevremeno po pustim objektima krili migranti.

Kurir.rs/T.Ilić