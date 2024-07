MEŠTANI NASELJA LOZNICA U ČAČKU ŽALE ZA SVOJOM OAZOM: Neko je posekao stoletna stabla i uništio pravi mali raj (FOTO)

Čačak – U čačanskom naselju Loznica, svega četiri kilometra od samog centra grada nalazi se Rović česma, oaza mira i tišine i u letnjim danima omiljeno odmorište meštana ovog sela. Međutim, ono što je decenijama ljubomorno čuvano od očiju prolaznika, sada je sakriveno iz od samih Lozničana. Na mestu gde je do prošle godine bio stoletni drvored, sada se umesto ogromnog bagrenja u nebesa diže kovrag i vrzina.

- Od kad su posekli to bagrenje više niko ni ne dolazi. Taj jedan ili dva bagrema su pravili hlad, ali od kada njih nema niko neće da siđe do česme, da sedne kao nekada, da uživa u miru i tišini. Ja sam održavao to, kosio, deca su se tu igrala. Leti ne pijemo vodu kući nego prošetamo do česme da natočimo hladne izvorske vode. A sada ne možemo ni da joj priđemo”, kaže jedan meštanin Loznice.

On dodaje da je bio spreman i da da deo svoje šume u zamenu za tih nekoliko stabala bagrema pored kojih je išla uska stazica do same česme, podignute polovinom prošlog veka.

- Samo da su rekli, ja bih dao tri, četiri najveća drveta iz moje šume za taj jedan bagrem, ne bi mi njih bilo žao. A za ovim bagremom itekako žalim. Ne mogu da verujem da je nekome zapelo za to jedno ili dva drveta pa da je morao da ih poseče i uništi to malo parče raja na zemlji”.

Da stvar bude još tužnija, pedesetak metara dalje, sa druge strane puta nalazi se još jedna česma, još starija i sa još hladnijom vodom, ali se nje, nažalost ni stariji stanovnici Loznice ne sećaju. Nju je odavno progutala gusta šuma.

- Nemojmo se pitati zašto nam se dešava sve što nam se dešava. Mi smo sebi najgori neprijatelji. Prosto je neverovatno da mi dozvolimo da na 30 ari imamo dva izvora hladne i pre svega zdrave, ispravne vode, a da ih ovako zapustimo”, kaže drugi meštanin koji dodaje da je i on godinama kosio i čistio prostor oko česme ali da više nema svrhe to raditi jer su Rović česmu svi zaboravili.

