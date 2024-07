SLAVA KONČAREVA! Palma: Pravoslavlje nije ni izazov ni ideologija, vera kojoj pripadamo je nešto što je duhovno vezano za nas

U Hramu Svetog Jovan Krstitelja u Končarevu, danas, na Dan Svetog Jovana, meštani su tradicionalno presekli slavski kolač, jer je Sveti Jovan krsna slava mnogih porodica, a i slava sela Končareva.

Krsnu slavu Svetog Jovana slavi i porodica Dragana Markovića Palme koja je i ktitor ovog hrama.

- Veliki broj porodica u Srbiji danas slavi krsnu slavu Svetog Jovana i ja svima želim srećnu krsnu slavu. Ono što posebno želim da istaknem je da pravoslavlje nije ni izazov ni ideologija. Vera kojoj mi pripadamo je nešto što je duhovno vezano za nas. Neki možda pokušavaju da nam kažu da mi nismo ono što jesmo, ali siguran sam da u tome neće imati neki rezultat - izjavio je danas ispred Hrama Svetog Jovana Krstitelja u Končarevu predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

- Danas su najvažniji mir i stabilnost. Srbija ima i mir i stabilnost i međunarodnu popularnost iako pojedine države žele da naruše mir. Ali videle su i te države i njihove vođe iz godine u godinu da nisu u pravu, jer su argumenti na srpskoj strani, tako da Srbi i svi građani Srbije mogu ponosno da vole svoju državu. Međunarodna zajednica ne napada samo Srbiju, međunarodna zajednica napada i međunarodno pravo, gde s vremena na vreme primenjuje dvostruke aršine, pa za neke države postoji međunarodno pravo, a za neke ne postoji - istakao je Marković.

On je naveo:

- Za Srbiju je najvažnije da se deca rađaju jer Srbija nema budućnosti bez dece. Jagodina je primer u borbi protiv bele kuge i Skupština grada Jagodine, koju ja vodim i dalje će nastaviti da pomaže porodice sa više dece i nastavićemo da se borimo za tradiciju, za kulturu. Trenutno se u crnogorskom letovalištu Buljarice nalazi 150 dece iz kulturno umetničkih društava sa teritorije grada Jagodine i to će se nastaviti tokom jula i u avgustu i sve to o trošku grada Jagodine. Naš cilj je da na more ne idu samo deca bogatih roditelja, već sva deca i tako će biti i ubuduće, jer budžet pune građani i oni i treba da ga troše - poručio je Dragan Marković Palma.

Sveti Jovan je i seoska slava Končarevu, a slavski kolač je Velibor Radosavljević predao za narednu godinu Marku Damnjanoviću.

Liturguju je vodio namesnik Belički jerej Aleksandar Gajić sa sveštenstvom Beličkim.

