AKO DANAS ILI OVIH DANA KREĆETE NA PUTOVANJE, OVO MORATE ZNATI! Ovako izgleda stanje u saobraćaju - DETALJAN VODIČ za granice

Ako danas ili ovih dana krećete na putovanje van Srbije, pripremite se na vreme tako što ćete se informisati kolika su trenutna zadržavanja na graničnim prelazima.

1GP ŠID sa hrvatske strane GP Tovarnik

Detalji: Prema poslednjim informacijama zadržavanja na našim graničnim prelazima su:

Na PUTNIČKIM terminalima: Izlaz iz Srbije – oko 30 min. Ulaz u Srbiju – oko 30 min .

Podsećamo da je ovom vremenu zadržavanja potrebno dodati i vreme koje se provodi na hrvatskim terminalima, a koje je uvek dosta duže od onog na našim terminalima. Na TERETNIM terminalima: Izlaz iz Srbije – oko 60 minuta. Ulaz u Srbiju – oko 30 minuta.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č. Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

1GP KELEBIJA Srbija-Mađarska

Detalji: Prema poslednjim informacijama zadržavanja na našim graničnim prelazima su: Na PUTNIČKIM terminalima: Izlaz iz Srbije -oko 30 minuta. Ulaz u Srbiju – oko 30 minuta. Podsećamo da je ovom vremenu zadržavanja potrebno dodati i vreme koje se provodi na mađarskim terminalima, a koje je često dosta duže u odnosu na vreme zadržavanja na našim prelazima Na TERETNIM terminalima: Izlaz iz Srbije – oko 120 minuta. Ulaz u Srbiju – oko 30 minuta. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č. Podsećamo da je ovom vremenu zadržavanja potrebno dodati i vreme koje se provodi na mađarskim terminalima, a koje je trenutno prema nezvaničnim informacijama jo oko 30 minuta.

1GP BATROVCI sa Hrvatske strane GP BAJAKOVO Lipovac, na AP E70

Detalji: Prema poslednjim informacijama zadržavanja na našim graničnim prelazima su: Na PUTNIČKIM terminalima: Izlaz iz Srbije – oko 30 minuta. Ulaz u Srbiju – oko 30 minuta. Podsećamo da je ovom vremenu zadržavanja potrebno dodati i vreme koje se provodi na hrvatskim terminalima, a koje je uvek dosta duže od onog na našim terminalima. Na TERETNIM terminalima: Izlaz iz Srbije – oko 240 minuta. Ulaz u Srbiju – oko 30 minuta. Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č

1GP PREŠEVO Srbija – Severna Makedonija AP E 75 M1

Detalji: Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su: Na PUTNIČKIM terminalima: Izlaz iz Srbije – oko 60 minuta. Ulaz u Srbiju – oko 30 minuta. Na TERETNIM terminalima Izlaz iz Srbije – oko 30 minuta. Ulaz u Srbiju – oko 30 minuta. Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

1GP HORGOŠ SRBIJA MAĐARSKA AP A1, E-75

Detalji: Prema poslednjim informacijama zadržavanja na našim graničnim prelazima su: Na PUTNIČKIM terminalima: Izlaz iz Srbije – oko 30 minuta. Ulaz u Srbiju – oko 30 minuta. Na TERETNIM terminalima: Izlaz iz Srbije – oko 180 minuta. Ulaz u Srbiju – oko 30 minuta. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č. Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

1GP GRADINA (Dimitrovgrad Srbija Bugarska AP E80)

Detalji: Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima: Izlaz iz Srbije – oko 60 minuta. Ulaz u Srbiju – oko 30 minuta. Na TERETNIM terminalima: Izlaz iz Srbije – oko 30 minuta. Ulaz u Srbiju – oko 30 minuta; Zadržavanje teretnjih vozila posledica je organizacije rada susednog graničnog organa. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č. Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

1GP Horgoš II (Srbija-Mađarska)

Detalji: Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice: Izlaz iz Srbije- oko 30 minuta. Ulaz u Srbiju- oko 120 minuta. Radno vreme GP Horgoš II je od 05 do 23 č. za međunarodni promet putnika i prevoznih sredstava, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj. Ovaj GP prelaz, osim državljana srpske i mađarske nacionalnosti, mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda!

1GP BAČKI VINOGRADI

Detalji: Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS,zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice: Izlaz iz Srbije- oko 60 minuta. Ulaz u Srbiju- oko 30 minuta. Ovaj GP prelaz,osim državljana srpske i mađarske nacionalnosti,mogu da koriste i putnici iz EU, Švajcarske, Norveške i Islanda. Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

1GP GOSTUN Srbija Crna Gora

Detalji: Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su: Na PUTNIČKIM terminalima: Izlaz iz Srbije: oko 30 minuta. Ulaz u Srbiju: oko 30 minuta Na TERETNIM terminalima: Izlaz iz Srbije do 30 minuta. Ulaz u Srbiju do 30 minuta. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č. Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.

1GP PROHOR PČINjSKI (Srbija – Severna Makedonija) R-238 (veza sa R-125)

Detalji: Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima: Izlaz iz Srbije: oko 30 minuta Ulaz u Srbiju: oko 30 minuta. Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće promenjeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24č..

