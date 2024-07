Izuzetno talentovane devojčice koje treniraju Fit kid u Sremskoj Mitrovici su se plasirale na Evropsko prvenstvo koje se na jesen održava u Bugarskoj. Međutim, prošle godine su ga propustile zbog nedostatka sredstava.

foto: Kurir televizija

Sada imaju jako kratak rok da nađu sponzore, da ne bi propustile i ove godine. Inače na svim domaćim takmičenjima nižu sjajne nagrade i medalje.

Mitrovačke devojčice koje treniraju Fit kid sa dosadašnjih šest prvenstava Evrope imaju čak 13 medalja, a domaće više i ne broje. Nažalost prošle godine zbog nedostatka sredstava nisu išle na Evropsko prvenstvo u Španiju, a ove godine je takmičenje u Bugarskoj te im je potrebno i manje sredstava, ali sponzora nemaju.

Klub postoji od 2010. godine. Izuzetno je uspešan iako treniraju u malenoj sali, sa najskromnijim uslovima. Do 14. jula moraju uplatiti kotizaciju.

foto: Kurir televizija

- Jako je važno da odemo na ovo prvenstvo Evrope jer prilika nam je zato što je Bugarska blizu i jedino tako možemo da odemo, u Bugarsku, Mađarsku ili tu negde gde je okolo. Išlo bi njih osam, sve ovde koje su. Mi moramo hiljadu evra da platimo kotizaciju Evropskoj federaciji bez koje ne možemo da se prijavimo. Samo to je hiljadu evra, a ukupno nam treba oko tri i po hiljade evra da bismo mogli da odemo jer šteta je da ta deca ne odu. Mi imamo vremena do 14. ovog meseca da uplatimo tih hiljadu evra i da prijavimo decu. Ako to ne uradimo znači ne možemo da idemo - kaže trener Slobodan Jevremović.

02:19 DEVOJČICAMA IZ SREMSKE MITROVICE HITNO TREBA 1.000 EVRA DA ODU NA EVROPSKO PRVENSTVO! Trener apeluje: Imamo samo 3 dana za prijavu

Male sportistkinje vredne svake pohvale obećavaju medalje. A kako bismo im pomogli, potrebno je da uplatimo sredstva za kotizaciju, na račun:

Klub "Star SM": 170-30010234000-13

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:48 SVAKI NAŠ SPORTISTA STREMI NEČEMU UZVIŠENOM, BAŠ KAO I SOKO Sokolski klub Vojvodina čuva tradiciju punih 118 godina