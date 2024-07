LILANJE PA BARSELONA DŽIPSI: U Loznici i okolini počinje sedmi "Lila-Lo" festival

Od jučerašnjeg "zagrevanja" i okićenog parka pored šetališta u lampione, svetleći drvored i lila zastave Loznica je u znaku sedmog festivala "Lila-Lo" koji svečano počinje večeras, a priređuje ga Turistička organizacija grada Loznice (TOGL). Loznica, Tršić i Banja Koviljača biće do 14. jula mesta odvijanja više od dvadeset različitih programa, izložbi, koncerata, predstava, takmičenja, radionica, etno-bazara...

Festival danas, od 17 časova, otvara "Lila-Lo avantura", a sat kasnije biće otvorena izložba fotografija i promocija knjige "To je bilo neko lepše i srećnije vreme" Dragana Teodorovića Zeke u Galeriji Mina Karadžić.

Od 20 sati će kod Crkve Pokrova Presvete Bogorodice, uoči Petrovdana, početi tradicionalno lilanje, po kome je manifestacija i nazvana. Svečano otvaranje zakazano je za 21 sat na štalištu gde će koncert održati svetski poznati "Barselona Džipsi Balkan orkestra" koji time počinje letnju turneju tokom koje će nastupiti u Aranđelovcu, Kragujevcu, Beogradu, a završiti put u Sremskoj Mitrovici posle mesec dana.

Na Petrovdan će biti više programa. U Banji Koviljači će sa osam mladih operskih pevača u Kur-salonu nastupiti Lozničanin, pijanista Igor Dražević koji radi u Operskom studiju Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, u parku će biti održana smotra folklora "Sastanak" i "Kolo za dukat", a u dvorištu Tehničke škole uveče nastupaju Zhiva, odnosno Iva Pažin, bend "Keni nije mrtav" i hip-hop muzičar Rouzi.

Tršić će biti baza trećeg dana gde će, pored ostalog, biti ‘’Lila-Lo promenada’’, takmičenje "Brkovi po Vuku", a od 20 časova na Saborištu nastupaju Teja Dora, "Who See", duo koji čine Nojz i Deduh, a od deset sati Luton i Šćepa. Festival se završava u nedelju u osam uveče interaktivnim vatrenim programom "School for Dragons" koji izvodi slovenačka žonglerska skupina Čupakabra.

"Lila-Lo" festival, na kome je ulaz za sve programe besplatan, posvećen je narodnom običaju lilanja, a bio je poslednjih godina biran među četiri najbolje manifestacije u Srbiji.

