NE IZLAZITE NAPOLJE AKO NE MORATE! U centru Vranja cisterna sa vodom kao spas od paklene vrućine (FOTO)

Zbog najavljenih visokih temperatura, preporučuje se građanima da u najtoplijem delu dana izbegavaju boravak na otvorenom.

Imajući u vidu prognozu koja najavljuje opasne vremenske pojave - toplotni talas, JP "Vodovod" Vranje postavio je cisternu sa pijaćom vodom u centru grada, koje je na raspolaganju građanima već treći dan zaredom.

1 / 4 Foto: FOTO: T.S.

Republički hidrometeorološki zavod prosledio je upozorenje za područje Srbije na jak i dugotrajni toplotni talas, koji će usloviti visoke temperature od 35 do 40°S , do kraja sedmice, odnosno do 14. jula, uz tropske noći u urbanim sredinama. Toplotni talas pratiće i izražen deficit padavina i sa velikom verovatnoćom će se nastaviti i početkom sledeće nedelje.

Za danas je, kao i za juče, izdat je crveni (najviši) stepen upozorenja, za celo područje Republike Srbije.

U Vranju je danas i prethodnih dana maksimalna dnevna temperatura dostigla 35 podeljak Celzijusove skale. U najtoplijem delu dana gradske ulice u tom gradu bile su gotovo prazne.