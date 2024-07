MOŽDA BUDE PLANSKIH ISKLJUČENJA: Tropski dani povećali potrošnju vode

LOZNICA – Potrošnja vode iz sistema lozničkog JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’ je prekomerna i ukoliko se tako nastavi preduzeće ne isključuje mogućnost uvođenja planskih isključenja, o čemu će korisnici biti pravovremeno obavešteni. Prema rečima direktora Zorana Divnića prethodnih dana upućivani apeli i molbe da se voda za piće troši namenski, a ne za zalivanje bašta, pranje pločnika, automobila i punjenje bazena nisu dali rezultata i nastavljeno je sa enormnom potrošnjom.

‘’Vodovod’’ ka korisnicima isporučuje maksimalnu količinu vode, ali zbog veoma niskog nivoa reke Drine došlo je do pada nivoa podzemnih voda na izvorištima i raspoložive količine nisu dovoljne da zadovolje sve potrebe građana.

- U protekla dve noći došlo je do smanjenja pritiska na rubnim i višim delovima mreže tako da jedan manji broj potrošača nema redovno snabdevanje. U normalnim okolnostima isporučujemo 320 do 340 litara u sekundi, ali trenutno zbog visokih temepratura imamo potrošnju koja prevazilazi naše kapacitete od maksimalnih 395 litara u sekundi. Trenutno isporučujemo 360 litara za Loznicu i Banju Koviljaču. Da je reč o prekomernoj i nenamenskoj potrošnji pokazuje to što se ona najviše oseti od 19 do 21 čas kada se krene sa zalivanjima vodom za piće umesto da se za to upotrebljava tehnička voda. Mogućnost reskrikcija postoji, za naredne dane i dalje su prognozirane visoke temperature i ukoliko se nastavi ovaj trend potrošnje bićemo prinuđeni na taj korak, iako činimo sve da svi dobiju vodu za piće – kazao je danas Divnić.

Loznica je grad koji raste, a preduzeće i lokalna samouprava su podnele zahtev resornom ministarstvu da im se odobri otvaranje novog vodoizvorišta sa tri bunara, što bi trebalo da zadovolji lozničke potrebe i u ovakvim tropskim uslovima. Loznički “Vodovod” održava oko 850 kilometara vodovodne mreže kojom pokriva oko 80 odsto teritorije Grada Loznice i oko 90 odsto stanovništva. Poslednjih osam godina nije bilo restrukcija i iz preduzeća apeluju na građane da namenski troše vode za piće kako ih ne bi bilo ni sada.