I ŽIVOTINJE NA UDARU TOPLOTNOG TALASA: Mačke u Vranju zbog vrućine prave problem! Evo šta kaže veterinar

Neretko se dešava da se ljudi odluče da imaju kućne, ili dvorišne ljubimce. I lepo je to, životinja unosi pozitivnu energiju, niste usamljeni kažu oni koji ih imaju u svom domu, a njima se najviše raduju najmlađi. Neko uživa u psima, a neko u mačkama i to je stvar izbora, simpatije i ljubavi..

Ali uvek postoji ono međutim... Ovoga puta zbog tropskih vrućina, koje utiču na njih, a zbog kojih očigledno menjaju ćud, i snalaze se na svoj način.

foto: Kurir/T.S.

Sve izmaklo kontroli

U jednom od vranjskih dvorišta komšijske mačke bukvalno kolo vode, odomaćile se pronašle hladovinu što i nije toliko strašno može da bude i simpatično sve dok takva sloboda nije i ne bude uzrok nereda koji ostavljaju za sobom.

"Imamo veliko dvorište pokriveno vinovom lozom koja stvara hladovinu, što u ovim tropskim danima i te kako prija. Prija ne samo nama nego i komšijskim mačkama. Nekako su mačke nestašnije i znaju da naprave haos. Zaticala sam izvrnute saksije izvučeno cveće iz zemlje otvorenu kantu za otpatke, iscepane kese i izvučeno đubre iz njih i to ispred kapije. Krenete u grad i ne možete da otvorite kapiju dok ne počistite otpad koji su mačke rasturile i raznele", navodi Vranjanka Valerija Milošević (59). Ona kaže da je i to tolerisala sve dok jednog dana nije zatekla mačji izmet ispred same kuće tamo gde svakodnevno prolazi.

foto: Kurir/T.S.

To nije mogla da prećuti. Toliko je bila ljuta da je morala da skrene pažnju komšijama koje čuvaju mačke.

"Verujte to je prevršilo svaku meru. Nemam ništa protiv životinja, mada iskreno više volim pse i to rasne i lično mislim da su oni primereniji za čuvanje. Sećam se da su i moji baka i deda po ocu na selu, a drugi baka i deda po majci u Beogradu čuvali šarplaninca i dobermana. Nikada komšije nisu imale problem sa njima niti primedbu na ponašanje i čuvanje životinja. Vlasnici imaju obavezu da se staraju o njima i da budu odgovorni u tome. Međutim, mačke su očigledno prepuštene same sebi prave haos i to u tuđim dvorištima što ipak složićete se nije u redu. U dvorištu svojih domaćina ne prave takav haos, a u tuđim dvorištima imaju preveliku slobodu. Da li su im vrućina i visoke temperature udarile u glavu ne znam, ali one bukvalno prave "žurku i zabavu kod nas", što je ipak nedopustivo. Drugim rečima da smo želeli to, verovatno bi sa suprugom odlučili da imamo i čuvamo kućnog ljubimca", ističe Valerija.

foto: Kurir/T.S.

Zašto mačke imaju takvo ponašanje?

To je njihov karakter i potpuno je drugačiji od karaktera pasa, a mačke su najrasprostranjeniji kućni ljubimci, ukazuju veterinari. Navode da su mačke radoznale, nestašnije i slobodnije u ponšanju pa nekad dođe i do nekih neprijatnih i neželjenih situacija, a nekad su ti nestašluci i simpatični.

Doktor specijalista veterinarske medicine Dejan Tričković za Kurir objašnjava prirodu i ponašanje kućnih ljubimaca, pasa i mačaka i koliko je važno da se njihovi vlasnici pridržavaju onih osnovnih higijenskih mera.

"Po prirodi su mačke lovci što je često i razlog da ih ljudi na selu drže da love miševe i ostale štetočine. Nevezano za karakter i kod pasa i kod mačaka vlasnici moraju da se pridržavaju onih osnovnih higijenskih mera to je da peru ruke posle kontakta sa njima, da ih redovno čiste od parazita, jer neke parazitske bolesti pasa i mačaka su zajedničke ljudima. To su najčešće ehinokokoza parazitska bolest pasa i toksoplazmoza poznata kao mačija bolest. Na dlakama životinja se često nalaze jaja tih parazita i onda kad čovek unese dlaku na kojoj su jaja parazita onda se razvijaju te parazitske bolesti kod čoveka. Često su kućni ljubimci i u bliskom kontaktu sa ljudima, žive zajedno . Moraju da se kupaju, šišaju tretiraju protiv parazita da se vakcinišu protiv nekih bolesti, ali ove dve su najopasnije, jer su zajedničke ljudima i životinjama i toksoplazmoza i ehinokokoza", napominje on.

foto: Kurir/T.S.

Dr Tričković ukazuje da je parazitska bolest koju mogu mačke da prenesu, posebno opasna za trudnice i decu.

"Toksoplazmoza parazitska bolest koju mogu da prenesu mačke je vrlo opasna kod trudnica. U ranoj trudnoći može da dovede do pobačaja. Često prođe bez ikakvih simptoma kod mačaka, one su samo nosioci tih uzročnika i ako se ne vodi računa one putem izmeta izbacuju te infektivne oblike, jajašca. I onda ako se ne peru ruke ako se unese dlaka sa njima, ili ako se nedovoljno opere povrće i voće jagode, zelena salata, mladi luk, znate to što jedemo samo oprano ne i termički obrađeno onda unesemo i jajašca u organizam. Mačke putem izmeta u spoljnoj sredini kontaminiraju i to voće i povrće i ako se ono dobro ne opere može i na taj način da se unese uzročnik bolesti. Posebno opasno za decu i za trudnice", naglašava dr Tričković.

Dr Tričković ističe da je mnogo ljudi koji su se spasili depresije sa psom. Ljudi koji ostanu sami ili žive sami u nekom periodu postanu depresivni i onda pas utiče na izlečenje. Važna je i kontrola parenja, sterilizacija kako ne bi bilo napuštenih pasa i mačaka, preporuka je vlasnicima da i o tome vode računa.

Iskustva vlasnika kućnih ljubimaca uz šaljive komentare

Više u šali upoređuju karakter mačke sa karakterom žene, a karakter psa sa karakterom muškarca. Tako kažu u šali da "mačka samo dođe da se mazi kod vas kad ona hoće, a pas dolazi uvek kad ga pozovete. Mačka je malo proračunata", o čemu svedoče naša iskustva navode vlasnici kućnih ljubimaca.