VELIKA PODRŠKA MLADIMA DO RADNOG MESTA: Sve manje nezaposlenih u lozničkom kraju

LOZNICA - U tri poslednje godine tržište rada u Loznici drastično je promenjeno, na evidenciji nezaposlenih na kraju 2021. bilo je 8.700, a sada je 3.800 lica, dok je pre 36 meseci bilo 2.800 nezaposlenih do 30 godina starosti, a na kraju maja 694, kaže direktor lozničke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) Zoran Milovanović.

Na novonastalu situaciju uticao je dolazak stranih kompanija, ‘‘Mint’‘, gde je zaposleno 1.800, i ‘‘Adijent’‘ u kome radi 1.500 lica, a tu su i domaće firme i što se tiče radne snage nje je sve manje, pogotovo mladih.

- Za zapošljavanje mladih u Loznici je ambijent vrlo povoljan. Kao NSZ smo na to uticali kroz značajan broj programa za mlade: stručna praksa, ‘‘Moja prva plata’‘, subvencionisano samozapošljavanje, programi pripravnika za srednju i visoku stručnu spremu, a mladi do 30 godina svuda su prioritet. Uspeli smo veliki broj mladih da afirmišemo i kroz subvencije za samozapošljavanje i sada su uspešni preduzetnici pa i poslodavci. Odmah po završetku srednje škole primetno je zapošljavanje mladih kod poslodavaca koji sprovode praksu tokom redovnog školovanja, a većeg broja i kod onih koji imaju sporazum sa srednjim školama oko upisa obrazovnih profila. Više od 150 novih preduzetničkih radnji isfinansiramo godišnje, a verovatno ćemo kroz redovan javni poziv i ove godine uspeti još toliko - objašnjava Milovanović.

Zbog ovih promena je loša starosna struktura na evidenciji NSZ gde su dve trećine osobe od 50 i više godina. Sve teže je zadovoljiti potrebe tržišta rada koje se tiču formalnog obrazovanja, postoji hroničan nedostatak konobara, električara, zavarivača, kuvara, bravara... Milovanović kaže i da se, što se tiče čekanja na evidenciji, najveći broj mladih zaposli se već u prvoj godini. Ranije je na evidenciji bio veliki problem sa mladima koji su završavali škole građevinskog usmerenja, kojih sada nema, kao ni mašinskih, ili elektro inženjera, ne zadržavaju se ni lekari, tako da praktično na evidenciji ostaje onaj ko ne želi da radi u formalnom obrazovanju ili ima određeni zdravstveni problem. Posao nađe ko želi da radi, neki razmišljaju da li će to biti ono za šta su se školovali, prekvalifikovati se, dokvalifikovati i takve osobe brzo prođu obuku.

- Kroz sporazume o sufinansiranju Loznica, Krupanj i Ljubovija opredelili su ove godine novac za mlade do 30 godina kroz meru stručna praksa, od toga 60 odsto privatni, a ostalo za javni sektor. Krupanj je za to izdvojio milion i po dinara, Ljubovija 2,2, a Loznica 7,5 milion a. Mali Zvornik je predvideo meru samozapošljavanja, sredstva su duplirali u odnosu na prošlu godinu i to je sada 5,1 milion dinara. Stručna praksa u Loznici, Krupnju i Ljuboviji može da obuhvati oko 70 lica. Osim toga Loznica je kroz sporazum o tehničkoj saradnji izdvojila još 7,7 miliona dinara za program stručne prakse s tim što će mladima biti omogućeno da budu u javnim preduzećima i ustanovama. Konkursi su nastavak podrške pri zapošljavanju - kaže Milovanović.

