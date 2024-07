ZA KRAJ VATRENA ŠKOLA ZA ZMAJEVE: Slovenačka Čupakabra zatvorila LILA-LO festival! Uručene nagrade (FOTO)

Počelo je vatreno, masovnim lilanjem kod Pokrovske crkve uoči Petrovdana, a u istom stilu je završeno u nedelju uveče, na šetalištu, vatrenim šou programom "School for Dragons" u izvođenju slovenačke žonglerske grupe Čupakabra. Pre zmajeva publika je videla predstavu lozničkog Omladinskog pozorišta "Kapetan Džon Piplfoks", a zatim prisustvovala uručenju "Lila-Lo" nagrade saradnicima koji su dali "izuzetan doprinos razvoju festivala".

Direktorka Turističke organizacije grada Loznice (TOGL) Snežana Perić, uručila je nagradu za organizaciju najmasovnijeg lilanja u gradu, u porti Pokrovske crkve, Crkvenoj opštini lozničkoj, za najkreativnije sadržaje lilanja, organizaciju sportskih igara, maskenbala i lilanja "Stara varoš open", grupi dece iz istoimenog lozničkog naselja, a tehničku podršku Budimiru Cvetinoviću, dugogodišnjem saradniku festivala. Publika je onda uživala u vatrenom nastupu Čupakabre, kojoj je dolazak u Loznici bio prva poseta Srbiji uopšte, pa su deca videla kakva je škola za zmajeve i da, na primer, pravi zmaj mora naučiti da rukuje vatrom. Na kraju festivala Perićeva je ocenila da je bio uspešan i da je ovogodišnji potvrdio teoriju "manje je više" pošto je ovogodišnji festival bio izuzetno sadržajan iako je trajao četiri dana, dva manje nego prethodni.

foto: Kurir/T.I.

- Ovogodišnji programi bili su sjajni, autentični i izuzetno dobro osećeni uprkos veoma visokim temperaturama koje su vladale svakoga dana. "Lila-Lo" je ispunio cilj, afirmisanje mladih stvaralaca, umetnika, a svi naši programi bili su fantastično prihvaćeni upravo od mlade publike. Uvek nas pitaju ko je zvezda festivala, a mi u TOGL kažemo da su zvezde publika, ostalo su gosti, učesnici, izvođači, publika je ta koja pomaže da čuvamo tradiciju, naše lilanje i prenosimo novim generacijama, ona je potvrda da festival ima budućnost – kazala je ona na zatvaranju manifestacije.

1 / 5 Foto: Kurir/T.I.

Tokom četiri festivalska dana Lozničani i brojni gosti ovoga kraja uživali su u nastupima ‘‘Barselona Džipsi Balkan orkestra’‘, smotri folklora "Sastanak" i "Kolo za dukat", koncertu pijaniste Igora Draževića koji je u Kur-salonu nastupio sa više mladih operskih pevača koji su otpevali 16 arija iz raznih popularnih opera. Plesalo se i pevalo sa izvođačima sa platforme "Srbija stvara muziku", a to su bili Zhiva, odnosno Iva Pažin, bend "Keni nije mrtav" i hip-hop muzičar Rouzi, uživalo u takmičenju "Brkovi po Vuku", nastupima Teja Dorea, "Who See" i klabing atrakcije regiona Luton i Šćepa na Saborištu.

Sedmi "Lila-Lo" festival priredila je TOGL uz podršku Grada Loznice i Ministarstva turizma i omladine, koji je što se tiče temperature bukvalno bio najvreliji do sada.