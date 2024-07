KAZNE ZA SVE ONE KOJI BAHATO KORISTE VODU: Vodostaj reke Dičine u velikom padu, fabrika vode radi sa samo 30 odsto kapaciteta

GORNJI MILANOVAC - Usled visokih temperatura došlo je do suše na teritoriji čitave Zapadne Srbije, ali i do opadanja vodostaja reka. Reka Dičina, koja svojim kapacitetom napaja fabriku vode u Gornjim Banjanima izašla je iz svog korita, ali je i količina vode koja dolazi na preradu, u padu.

- Fabrika radi sa 30% kapaciteta, u odnosu na ono što može da uradi. Od nekih 70,80 litara, koje inače uvek dobijamo iz Banjana, danas dobijamo 22 litra što je jako malo, da bismo mogli da zadovoljimo sve potrebe potrošača, u gradskom i na seoskom području, potvrdio je juče predsednik opštine Gornji Milanovac Dejan Kovačević.

On je istakao da je u skladu sa situacijom juče doneo dve naredbe. Prva naredba je da se očisti kompletno korito reke Dičine, iznad vodozahvata kako bi svu vodu usmerili na sam vodozahvat.

- Korito nije čišćeno zadnjih 20 godina i u tome ima naše odgovornosti. „Javno preduzeće za izgradnju“ je preuzelo ulogu da to uradi. Želim da se zahvalim i kompaniji „DIS niskogradnja“ koja gradi pristupnu saobraćajnicu i koji su nam obezbedili najveću mašinu, jer je to potpuno nepristupačan teren. To opštinu Gornji Milanovac neće koštati koliko bi inače, kada bi se rapisivala javna nabavka, tako da sam im zaista zahvalan na tome – rekao je Dejan Kovačević.

Osim suše, situaciju veoma otežava i neracionalno korišćenje vode od strane građana. Kovačević ističe da je to glavni problem.

- Imamo problem neracionalnog korišćenja vode i pre samog vodozahvata, ali i posle iz sistema prerađene vode. Meštani zalivaju svoje bašte i površine, gde proizvode poljoprivredne proizvode. U gradskom delu građani peru trotoare, polivaju bašte i travu oko kuće i pune bazene. Razumem da su velike vrućine, ali moramo koristiti vodu na racionalan način. Iz tog razloga sam doneo naredbu, da se od sutra krene sa kažnjavanjem potrošača, pre svega na gradskom području, za neracionalno korišćenje vode, naglasio je juče Kovačević.

On je zamolio sve sugrađane da se prema vodi, kao resursu koji je potreban svima nama odnose krajnje oprezno.

- Restrikcija vode neće biti. Ovde će se u Banjanima raditi 24 sata, kako bismo došli do dodatnih količina vode. Zahvaljujem se „Rzavu“ iz Arilja, koji nam zaista izlazi u susret i isporučuje nam neverovatnih 100 litara vode. To je maksimum koji možemo fizički da dobijemo od Rzava, tako da tu nemamo problem, kao što imamo u Banjanima. U narednim danima, akcenat će biti na tome da se reka ukoriti, kako bismo mogli da dobijemo više vode – zaključio je Kovačević.

Kurir.rs/RINA