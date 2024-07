POGLEDAJTE OLUJNI HAOS KOJI HARA SRBIJOM Vozila i putevi pod vodom, drveće pada na sve strane, grad obeleo domaćinstva (VIDEO)

Tokom popodnevna na području gotovo cele Srbije sručiilo se jako olujno nevreme koje je napravilo veliku štetu u mnogim gradovima, ali i okolnim mestima.

Na najvećem udaru su se prvenstvemo našla suvoborska i rajačka sela kod Gornjeg Milanovca, a potom se olujni oblak širio prema Lazarevcu, Obrenovcu, Valjevu, Boru.

Jako nevreme pričinilo je veliku štetu na poljoprivrednim usevima, ali i na pojedinim lokalnim putnim pravcima.

Čupalo je drveće, a bujični potoci izlivali su se na glavnim saobraćajnicama.

Usled klizavog kolovoza došlo je i do saobraćajne nezgode u milanovačkom selu Ugrinovci, kada je jedno teretno vozilo sletelo sa puta.

Ništa bolja situacija nije zadesila ni sve koji su se našli n auto-putu "Miloš Veliki", a koji su zbog nevremena koje je besnelo parkirali svoja vozila pod nadvožnjakom i tako blokirali put.

RHMZ je upozorio da se i narednih dana u Srbiji očekuju pljuskovi i grmljavina lokalno uz grad, jak ili olujni vetar, i da će za te lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Danas će vetar biti najpre slab do umeren istočni, a krajem dana u Vojvodini u skretanju na severni. Jutarnja temperatura od 18 do 24 stepena, a najviša dnevna od 31 do 36 stepeni.

Drugog dana vikenda, prema najavi biće sunčanije, samo još ujutro na severoistoku uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, dok se posle podne lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju ponegde u južnoj polovini Srbije.

Maksimalna temperatura biće od 30 stepeni na severu i na zapadu Srbije i u Beogradu do 35 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije. Početkom sledeće sedmice i dalje toplo, uz temperature koji stepen iznad 30 stepeni.

Upaljen meteo alarm

U većem delu Srbije danas je na snazi narandžasti meteo alarm zbog grmljavine, u nekim delovim i zbog kiše, ali i visoke temperature. U Bačkoj, Banatu i Sremu na snazi je žuto upozorenje.

foto: Printscreen/RHMZ

Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.