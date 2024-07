"VIDEO SAM GUMU U POPLAVAMA, LJUDI BACAJU SVAŠTA U REKU" Predsednik opštine Arilje: Ovo je neophodno ako ne želimo NOVU KATASTROFU

Zbog jakog nevremena koje je pogodilo opštinu Arilje, uvedena je vanredna situacija u šest mesnih zajednica.

O posledicama nevremena za jutarnji program Kurir televizije Redakcija govorio je predsednik opštine Arilje Predrag Maslar.

- Uveli smo vanrednu situaciju šest mesnih zajednica, dakle u Dobrače, Brekovo, Stupčeviće, Mirosavice, Bogovići i Trešnjevicu. Međutim, najgore je prošl Trešnjevica, jednostavno tu su stradali pre svega putna infrastruktura i imali smo nekoliko domaćinstava koja su potopljena, potopljeni su neki građevinski objekti, pomoćni neki podrumi, dakle ne stambeni objekti, ali opet pricinjena je velika šteta. Ono što je izazvalo sve to jeste pre svega bujična kiša koja je pala u kratkom vremenskom periodu jakog intenziteta i ja verujem da je doprinelo i to što je velika suša bila poslednjih dana i jednostavno voda nije mogla da ode u zemlju - rekao je Maslar, koji je i sam bio na terenu posle nevremena.

- Ja sam obišao pre svega Trešnjevicu, ali i druge mesne zajednice, međutim, u drugim mesnim zajednicima na svu sreću nije bilo štete na građevinskim objektima, već samo na putnoj infrastrukturi. Ono što ćemo jutros uraditi, pre svega ćemo poslati inspekcije da vidimo zašto je došlo do začepljenja propusta na kanalima, da li je to pre svega ljudski nemar. Ja sam juče video automobilsku gumu koja je zapela, ali i puno smeća. Moramo pre svega da probudimo svest, jer ne možemo da bacamo u potok sve što imamo u kući, što ne znamo gde ćemo. To je prva stvar, a druga stvar je da moramo da dopustimo taj metar pored puta da se napravi kanal, jednostavno da voda ima gde da ode. U suprotnom će voda uvek ići u dvorišta i u građevinske objekte.

