PROGLEDALA ŠTIRA: Počelo čišćenje regulisanog korita rečice u Loznici (FOTO)

Ko čeka, dočeka, pa su tako i Lozničani dočekali da konačno počne čišćenje gornjeg dela uređenog toka rečice Štire, od Gušavca ka centru grada, kod naselja "Štira". Sredinom juna pisali smo da su u tom delu trava i rastinje "progutali" ozidani deo rečnog korita, da se bočne kamene ploče više ne vide, a samo korito sa obe strane osvajaju nanosi pa Štira izgleda kao potok.

Napokon je počelo uklanjanje nanosa zemlje i izniklog rastinja pa se ponovo vide dno i uređeno korito koje, ukoliko zatreba, može da primi veće količine vode. Prema nezvaničnim informacijama radove izvodi šabačko vodoprivredno preduzeće "Jugokop-Podrinje" u sklopu redovnog održavanja vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica.

Do danas je završen deo od Gušavca do obdaništa "Pčelica", a posao se nastavlja dalje ka centru grada. Žitelji zgrada i kuća sa obe strane Štire ukazivali su da je takva vegetacija odličan ambijent za pojavu pacova i gmizavaca, pre svega zmija, koje ih mogu ugroziti i sa odobravanjem pozdravljaju započete radove.

1 / 5 Foto: Kurir/T.I.

Podsetimo, na naše junsko pitanje kada će biti očišćeno zapušteno korito Štire u odgovoru iz JVP "Srbijavode" navedeno je da "reka Štira odlukom o utvrđivanju Popisa voda I reda predstavlja vodotok i reda i u skladu sa tim je u nadležnosti Srbijavode kao i da će ‘’imajući u vidu da se radi o urbanom delu grada Loznice", radove izvršiti "u skorijem vremenskom periodu" ne precizirajući šta to tačno znači. To "skorije vreme" je došlo i Štira konačno dobija odgovarajući izgled, ali je osim estetskom veći značaj što će u vreme kada su česte iznenadne padavine velikih količina kiše biti spremna da ih primi i "odnese" do Drine.

Inače, na delu između mostova kod zelene pijace i na kraju Bulevara Dositeja Obradovića ka Gradilištu, rastinja takođe "guita" Štiru pa se očekuje da i taj deo bude doveden u red. Od oko 4.740 metara regulisanog toka Štire prva dva kilometra od Drine do železničkog mosta je zemljana regulacija sa nasipima, a odatle do izvora Gušavac gradska regulacija, sa ozidanim pločnikom, velikim i malim koritom, urađena pre gotovo šest decenija.