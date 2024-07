OSTATI ILI OTIĆI SA SELA? Projekat Geografskog instituta "Jovan Cvijić"u Loznici

U sklopu projekta Geografskog instituta ’’Jovan Cvijić’’, pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, ‘’Ostati ili otići’’ o ispitivanju migratornih namera seoskog stanovništva u sedam gradova i opština zapadne Srbije nalazi se i Loznica u kojoj je danas počela dvodnevna radionica.

Projekat se odnosi na sagledavanje namera i motiva seoskog stanovništva za ostanak ili napuštanje ruralnih prostora.

Ciljevi projekta su dublje razumevanje razloga izbora ljudi za ostanak, utvrđivanje prostornih karakteristika takvih lokacija, isticanje njihovih prednosti za život i isticanje glavnih izazova sa kojima se seosko stanovništvo suočava.

foto: T. Ilić

Namera je da se dokumentuju afirmativne priče koje mogu doprineti pozitivnom shvatanju života na selu. Prema rečima Marije Drobnjaković sa Geografskog instituta, akcenat je na onima koji ostaju na selu, utvrđivanje razloga za to, prednosti ruralnih prostora, i izazovima sa kojima se suočava običan seljak.

- Primaran nam je doživljaj pojedinca i polazimo od toga, naučne zaključke ćemo iz toga izvoditi i biće stavljeni na raspolaganje lokalnim samoupravama kao bi ih mogle koriste prilikom planiranja razvoja sela. Projekat je deo šireg programa koji se odnosi na građansko-naučna istraživanja i poenta je uključiti što više građana da budu pokretači promena i osnaživanja lokalnih zajednica.

foto: T. Ilić

Hoćemo da okrenemo priču, utičemo na svest pojedinca i na kolektivnu svest i pokažemo rezultatima da je moguć život na selu. Ne samo da prikazujemo ono što je loše, već i lepo i motivišemo one koji se dvoume da li će ostati, da im pružimo i lepšu stranu života na selu, a to ćemo crpiti iz odgovora pojedinaca koji će se uključiti.

Identifikovali smo pet kategorija stanovništva koje ostaje na selu i svakim od njih se posebno bavimo – kaže ona.

Petar Gavrilović, zamenik gradonačelnika, kaže da je za Loznicu najveći smisao projekta to da na osnovu rezultata definiše aktivnosti za opstanak stanovništva u lozničkim selima.

- Projektom je obuhvaćeno 16 ruralnih područja Loznice i rezultati ankete biće nam dobar putokaz, bitno je da budu što bliže objektivnoj stvarnosti. Ovde imamo migratorna kretanja, ali s obzirom na to da je otvaranjem novih fabrika u Loznici u poslednjih godina došlo do povećanja životnog standarda stanovništva sada su ona uglavnom dnevna, ljudi iz ruralnih područja dolaze prevashodno u industrijsku zonu ’’Šepak’’ gde su najveći privredni objekti – kazao je on.

foto: T. Ilić

U Loznici će istraživanje biti realizovano sa Centrom za kulturu ‘’Vuk Karadžić“, a u projektu učestvuju i Valjevo, Bajina Bašta, Užice, Ljig, Priboj i Čajetina.

Projekat finansira Centar za promociju nauke pod okriljem Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, počeo je u decembru prošle i biće završen decembra iduće godine.