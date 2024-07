OD GRADA I MINISTARSTVA PO 15 MILIONA DINARA: Ovaj grad uz podršku države podiže energetsku efikasnost stanovanja

Novi konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podizanje nivoa mera energetske efikasnosti, domaćinstava, kuća i stanova, od prvog avgusta raspisuje Loznica.

Građanima je ove godine na raspolaganju trideset miliona dinara, deset više nego lani, po petnaest od Ministarstva rudarstva i energetike i grada, saopštio je Dejan Stalović, predsednik Komisije za energetsku efikasnost.

On je precizirao da će biti sufinansirani zamena stolarije, izolacija krova, postavljanje fasada, ugradnja kotlova na gas i pelet, cevnih mreža za toplotne pumpe, toplotnih pumpi, solarnih kolektora i solarnih panela, a novina je da građani mogu konkurisati za jednu, ali i dve ili više mera.

foto: T. Ilić

Ovoga puta su i iznosi veći.

– Za zamenu fasadu daje se maksimalno 300.000, stolarije 200.000 dinara, izolaciju krova 170 hiljada, ugradnju kotlova na gas 90, pelet 130, ugradnju toplotnih pumpi, u zavisnosti od vrste, od 150 do 400 hiljada, zamenu ili ugradnja nove cevne mreže do 150.000, ugradnja solarnih kolektora za toplu vodu 160, dok je kod solarnih panela za struju maksimalan iznos je 420 hiljada dinara. To su iznosi za porodične kuće. Što se tiče stanova to je za toplotne pumpe vazduh-vazduh i vazduh–voda od 150 do 370 hiljada, zamenu stolarije maksimalno 180.000 dinara, kotao na gas 90, a zamenu cevne mreže najviše 90.000 dinara. Uslovi su kao i do sada, objekat mora biti legalno izgrađen, podnosilac prijave vlasnik objekta, a u njemu se mora stanovati cele godine, što potvrđuju računi za potrošnju struje – rekao je Stalović.

Potrebno je da građani dostave predmer i predračun radova za koje žele subvenciju i to od izvođača radova sa liste direktnih korisnika, istaknute na sajtu grada.

foto: T. Ilić

Stalović podseća da je Loznica među prvim lokalnim samoupravama koja je sa nadležnim ministarstvom počela saradnju na energetskoj efikasnosti.

- Realizovali smo ukupno 357 ugovora na teritoriji grada u poslednje tri godine, a veliko interesovanje očekujemo ponovo. Prve, 2021. godine smo resorno ministarstvo i mi izdvajali po pet miliona dinara, sledeće dve po deset, a ove petnaest. Računajući tri nedavna konkursa za investicioni održavanje i unapređivanje svojstava zgrada, svaki od po tri i po miliona dinara, fasade blizu 50, i ovaj, predstojeći konkurs, za te mere u ovoj godini je ukupan iznos od gotovo 100 miliona dinara – kazao je on i naveo da konkurs traje do utroška planiranih sredstava, a u gradskoj upravi, na šalteru osam, može se preuzeti dokumentacija.

Grad Loznica je za ovaj konkurs lani potpisao 102 ugovora sa građanima, a na raspolaganju je bilo dvadeset miliona dinara, deset iz lokalnog budžeta, a deset od Ministarstva rudarstva i energetike.