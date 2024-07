KAŽU "ENO MARA PRODAJE NA ULICI“ A JA... Mitrovčanka neobičan hobi pretvorila u biznis i ne žali se - "Ljudi prolaze, zastanu"

“Ponosna sam na sebe! Možda vam zvuči prepotentno, ali zaista imam povoda za to… Istog dana kada sam saznala da sam ostala bez posla, odlučila sam da ću pokušati da od svog hobija napravim posao. Nisam od onih koji plaču nad svojom sudbinom, a verovatno ima i toga da sam starija, kako se kaže i pametnija i ništa me ne sprečava da probam. Dala sam sebi vremena da prihvatim situaciju, da smislim šta i kako dalje, i odlučila da se upustim u privatne vode."

Marija Milošević, koja je deceniju stvara unikatni nakit, hrabro se upušta u sopstveni posao nakon što je ostala bez stalnog zaposlenja.

"Svakodnevno razmišljam na koji način, priču dugogodišnju već imam iza sebe, snagu imam i želim da nastavim“, sa osmehom na licu kaže Marija, ističući da hrabrost i upornost otvaraju vrata novim mogućnostima.

foto: Privatna Arhiva

Iako je dugi niz godina bila deo prodajnog sektora, danas se okreće umetnosti. Izrađuje nakit od sušenog cveća, unikatne ukrase za jelke, ali i oslikane komade nakita inspirisane Fridom Kalo i Marvelovim junacima. Svaki komad nosi pečat njenog talenta i ljubavi prema stvaranju nečeg jedinstvenog.

"Sve faze su isprepletene, nekad me nešto inspiriše pa istovremeno krećem u dizajniranje jednog modela ili završnu fazu nekog drugog“, objašnjava Marija.

foto: Privatna Arhiva

Njen rad odlikuje se unikatnošću, nikada ne radi isti komad nakita dvaput. Njena ljubav prema stvaranju nikada nije bila ograničena na jedan segment. Pored nakita, radi i dekupaž, oslikava, i stvara ukrase od materijala koji drugima postaju beskorisni.

"Ljudi mi često poklanjaju lomljeni nakit jer znaju da ću ja od toga napraviti novo umetničko delo“, s ponosom ističe Marija.

foto: Privatna Arhiva

Samo napred, sreća prati hrabre.

Na večito pitanje o sigurnosti privatnog posla i redovnih prihoda, Marija kaže da danas, nijedan posao nije siguran, ali treba probati, pogotovo kada voliš to što radiš. Dodaje da ponudu za posao koji će njoj odgovarati neće odbiti, novca nikada nije dovoljno. A posla se ne boji.

"Ako pronađem drugi posao, hobi trpi. Ja sam uporna, ne može se za sada živeti od njega ali idem u tom pravcu da zarađujem. Ljudi i dalje opstaju, otvaraju nove biznise i posla će uvek biti, u manjem ili većem obimu. Moji trenutni prihodi su dobri, to naravno nije plata koju dobiješ svaki mesec, ali to nije toliko bitan faktor, koliko je bitna sloboda i fleksibilnost u ovom mom poslu, što je meni danas, najveći prioritet. Svaki dan maksimalno posvetim svom radu, posao radim u radionici koju sam odavno napravila za sebe i u kojoj je kreativni haos", priča nam ova Mitrovčanka.

foto: Privatna Arhiva

Marija izrađuje nakit od devojačkih dana a poslednjih 10 godina njen hobi je i posao. Odlazi već godinama na razne organizovane izložbe. Otkrila nam je da je u svet unikatnih, ručno rađenih proizvoda došla još kao devojka: "Uvek su me oduševljavale kombinacije koje su jedinstvene i drugačije.“

foto: Privatna Arhiva

"Sada radim originalne ukrase za jelke, blizu su praznici, ali i nakit od sušenog cveća, koji oduševljava mnoge žene. Naravno svakodnevno oslikavam ili radim i dekupaž, volim kada vidim da se moj nakit nosi, to se dešava često. Sama ideja dizajniranja i izrade nakita sa prirodnim cvijećem "potekla“ je od drugarice koja ima cvećaru. Uvek iza onoga ko stvara ovakav nakit stoji divni ljudi koji su mi podrška u realizaciji ideje, svako na svoj način shodno svojim sposobnostima i profesionalnim znanjem. Od prijateljice dobijam sušeno cveće a onda je na meni dalji rad, sušenja, presovanja i kompletnog pripremanja cveća za dalju upotrebu i stvaranje nakita, naušnice sa prirodnim cvećem. Za mene, ovakav nakit Izgleda nestvarno, pravo cveće sačuvano zauvek, u nakitu. Ono što se sada vidi je rezultat dugogodišnjeg eksperimentiranja i testiranja različitih varijanti dvokomponentne smole, različitih vrsta cvijeća, načina izrade i konačne obrade.

foto: Privatna Arhiva

"Sam proces izrade nakita je dosta složen ako uzmete u obzir sakupljanje cveća, njegovo sušenje, testiranje i pripremanje za upotrebu. Konačna izrada podrazumeva izlivanje dvokomponentne smole u kalupe i dodavanje cveća. Kada se taj deo završi, "komadi“ nakita se obrađuju i dodaju metalni delovi. Za nakit koji iscrtavam, tu su samo ideje u pitanju. Često tu ima i pomoći mojih dragih prijateljica. Dekupaž može da se radi na svakoj podlozi, a kakav će se predmet dobiti zavisi isključivo od kreativnosti osobe koja od zaboravljenih prašnjavih stvari stvara prava mala remek-dela. Ja sam odabrala specifične motive na nakitu, kao što je Frida Kalo, Marvelovi junaci… i to se mnogima dopada. Ljudi mi često poklanjaju lomljeni nakit jer znaju da ću ja od toga napraviti novo umetničko delo. Ne radim samo nakit, radim dodatno i kape, šalove i razne ukrase, sve je to uglavnom reciklaža i na to sam ponosna. Generalno sve faze su isprepletene, desi se da me nešto inspiriše pa istovremeno krenem u dizajniranje jednog modela ili u završnu fazu nekog drugog“.

"Moji radovi su unikatni, nikada ne radim istu stvar dva puta. Ukoliko se i desi da je motiv isti, uvek ga kombinujem drugim bojama i šablonima. Iako su ljudi zadovoljni sa onim što trenutno radim, smatram da svoj rad treba da nadograđujem. Za to je potrebno vreme, ali uz jaku volju sve se može naučiti."

foto: Privatna Arhiva

Njena upornost i posvećenost stvaranju unikatnog nakita donela joj je priznanje i priliku da izlaže na raznim manifestacijama širom Srbije. Voli interakciju sa ljudima, upoznavanje gradova i susrete sa različitim ljubiteljima umetnosti.

"Prva manifestacija nakoju sam izašla je naravno moj grad. Sa grupom prijateljica izlagala sam na „Srem folk festu“ i evo osam godina ne odustajem. Magični trg u Sremskoj Mitrovici je takođe manifestacija koja je „jedvačekanje“. Odlazim i na „Rum Fest“, Erdevik – „Erdevički šor“, gde stvarno bude divno i sve ide u dobrotvorne svrhe, odlazim i na „Dane ludaje“ u Kikindu, „Vrujački dani“… Volim interakciju sa ljudima, volim da upoznajem gradove. Nije nekada lako, zimski uslovi, ali radujem se, svaki put kada odem na neku manifestaciju osećam se kao prvi put."

"Dešava mi se da mi nekada kažu: "Eno Mara prodaje na ulici", a ja jedva čekam, obožavam baš to, ljude koji prolaze, zastanu, druženje, često i oduševljenje, objašnjavanje kako radim nakit, a najlepše je kada u jednom danu vidim tri devojke sa mojim naušnicama, to je ponos."

"Sada sam donela odluku da okupim ljude na jednom mestu kako bi svi imali neke benefite od toga. Planiram uskoro da pokrenem Udruženje, to je prva stepenica ka privatnom poslu“, otkriva Marija.

Njen put nije lagan, ali je ispunjen ljubavlju prema umetnosti i strašću prema stvaranju nečeg jedinstvenog. Marija je primer hrabrosti i inspiracije za sve one koji sanjaju o tome da svoj hobi pretvore u posao koji vole.