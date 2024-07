DOBRO SE PRIPREMITE, SLEDI VIKEND-KOLAPSA NA GRANICAMA Pred nama 2 kritična dana, ali ovi TRIKOVI mogu da vam pomognu

Poslednji petak meseca jula uveliko nam je najavio pojačane gužve na ulazu, ali i izlazu iz naše zemlje, pa se tako na najfrekventnijim graničnim prelazima čeka i preko sat vremena i to samo na našem prelazu, dakle više sati sveukupno. Kako objašnjavaju iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS), razlog za to je očekivana smena turista, kakva je karakteristična upravo za poslednji vikend meseca jula.

- Gužva je pojačana u pravcu ka zemljama Zapadne Evrope, a duža zadržavanja očekuju se na ulazu u Srbiju iz Makedonije i Mađarske. Takođe, duža zadržavanja se očekuju i dalje ka jugoistoku Evrope, u oba pravca - objasnila je Nevena Damjanović iz AMSS.

Dakle, prvi veći povratni talas u ovoj turističkoj sezoni usloviće jači intenzitet saobraćaja od sada i u suprotnom smeru, pa će na našim prelazima, ali i susednim kontrolnim terminalima sigurno biti dužih zadržavanja.

Petak, subota i nedelja "najkritičniji"

Očekivano, srpski turisti upućuju se ka izlazima iz naše zemlje upravo petkom, subotom i nedeljom, a isti je slučaj i sa povratkom među granice Srbije.

Tako je već danas primetno da su gužve na putevima i graničnim prelazima pojačane, a najveće se stvaraju na ulazu u Srbiju preko graničnog prelaza Horgoš, na izlazu preko Preševa, izlazu preko Gradine, kao i ulazu preko Batrovaca.

Ovih dana, granični prelaz Preševo zadaje muke mnogim sugrađanima koji su krenuli na letovanje u Grčku.

Društvene mreže svakodnevno su bile preplavljene fotografijama dugačkih kolona vozila sa granice, a srpski turisti čekali su i po nekoliko sati.

I danas je situacija na izlazu iz Srbije slična, te se na prelazak graničnog prelaza čekalo najmanje sat vremena, koliko su bile zvanične procene. Međutim, na svim graničnim prelazima dodajte i ona čekanja na prelazu susedne zemlje (ukoliko nisu objedinjeni, kao na srpsko-makedonskoj granici), odnosno čekanja u međuzoni.

Koristite alternativne prelaze

Prema rečima naše sagovornice iz Auto-moto saveza Srbije, preporuka je da se koriste alternativni granični prelazi koji su svoje radno vreme produžili u toku letnje sezone.

- Produženo radno vreme je na granici sa Mađarskom na prelazu Bački vinogradi, te do do 1. septembra, upravo u najfrekventnijim danima (petkom, subotom i nedeljom) radi od 7 do 22 časa. Takođe, na prelazu Bajmok istim danima je produženo radno vreme od 7 časova do ponoći i tako će biti sve do 8. septembra. Granični prelaz Horgoš II radi od 5 do 23 časa - objasnila je Nevena Damjanović.

Kako je dodala, ne može se precizno govoriti o tome koje je doba dana najbolje za prelazak granice, jer su vremenski uslovi takvi da i u jutarnjim ili večernjim časovima može biti pojačan intenzitet saobraćaja.