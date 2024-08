LOZNIČKO GRADSKO KUPALIŠTE POSEĆENIJE NEGO PROŠLOG LETA: Uspešna sezona na Lagatoru

Otvoreno gradsko kupalište, dečji i olimpijski bazen, za mnoge Lozničane su ovoga leta najbolje mesto za rashlađivanje na tropskim temperaturama.

Kupalište kojim upravlja Ustanova za fizičku kulturu ‘’Lagator’’ beleži posle mesec i po dana rada bolju posetu nego u istom periodu prošloga leta, a pošto se najavljuje novi toplotni talas verovatno će tako biti i tokom avgusta.

Prema rečima upravnika kupališta Stefana Mitrića od otvaranja 17. kupališne sezone, 16. juna, do kraja jula prodato je oko 26 hiljada ulaznica.

- U odnosu na isti period prethodne sezone prodato je tri hiljade ulaznica više i do sada smo zadovoljni posetom. Dnevno u proseku prodamo više od 550 ulaznica, s tim da je za decu do sedam godina ulaz besplatan. Druga grupa škole za neplivače i stilove plivanja treba da bude završena u ponedeljak, a ove sezone je kroz obe prošlo oko 200 polaznika koji su želeli da proplivaju, ili usavrše plivačku tehniku. Kao i prethodnih sezona ni ove na našem kupalištu nema problema. Šabački Zavod za javno zdravlje redovno kontroliše ispravnost kvaliteta vode u oba bazena i svaki nalaz do sada je bio zdravstveno ispravan. Kako dobijemo nalaze odmah ih stavimo na oglasnu tablu tako da svaki naš posetilac može da vidi rezultate – kazao je danas Mitrić.

Podsetimo, cene su iste kao i prošloga leta, dnevna ulaznica je 200 dinara, sezonska za đake i studente 3.500, a za odrasle 4.500 dinara. Sezona traje do 31. avgusta, a lozničko kupalište otvoreno je svakoga dana od 8 do 20 časova.