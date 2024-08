DA JE GRADSKE PLAŽE, KUPANJE BI BILO DRAŽE: Drina je lepotica i letnji spas od vrućina

LOZNICA - Bez obzira kakvo je leto žitelji lozničkog kraja kad god mogu vreme najčešće provode pored reke Drine, lepotice koja je najbolje rešenje kad zavladaju vrućine.

Kada je leto žarko kao ovogodišnje onda se tu sjati ''pola grada'', dođu Loznica i Banja Koviljača da se rashlade u smaragdnoj reci koja je ovoga leta čak gubila na prepoznatljivoj svežini u danima kada je živa bežala i preko 35 stepeni.

Nažalost, još uvek je njena prirodna lepota jedino što sačeka posetioce pošto je želja, ali i potreba, da Loznica dobije pravu, uređenu gradsku plažu još uvek neostvarena. Tako da onoga ko odluči da ode na omiljenu ’’Žićinu plažu’’ u Banji Koviljači, ili se osveži kod kompleksa MN u blizini mosta na Šepku, isto kao i na nekadašnjem kampu, odavno zapuštenom, u Gornjoj Koviljači, ili na Branjevo, dočeka ono što je pripremila priroda i redovni posetioci koju su te kutke uredili manje, ili više, u skladu sa željama i mogućnostima.

foto: T.Ilić

Loznica ima četrdesetak kilometara drinske obale, vodene granice sa susednom Republikom Srpskom, odnosno BiH, a najposećenija mesta su različita, negde je više hladovine, negde je reka brža, dublja, plića, ili mirnija, ali su sve plaže ''divlje'' i na njima nema spasilaca. Kupanje je na sopstvenu procenu i rizik, a Drina ume da bude, nažalost, opasna.

Poznato je da je ’’Žićina plaža’’ jedna od najlepših i najdužih neuređenih rečnih plaža u Srbiji i mnogima omiljeno mesto. Grad odavno razmišljala o uređenju tog dela reke, bilo je pre više godina rađeno idejno rešenje za uređenje turističko-rekreativnog kompleksa na toj lokaciji, ali ideja nije realizovana.

Kočnica je to što prema katastarskim knjigama tu niko ne pliva u reci već u inostranstvu i to po bosanskim njivama, jer do danas nije urađeno međudržavno razgraničenje Srbije i BiH pa na tom delu obale ne može ništa konkretno da se radi. Opet kod kompleksa MN, do koga iz Loznice može da se dođe i za četrdesetak minuta lagane šetnje, osim restorana, postoje betonski stolovi u blizini vode, hladovina koju daje više stabala i uslovi su solidni za boravak kraj reke, ali sve to nije ni blizu onome kako bi trebalo da izgleda gradska plaža.

foto: T.Ilić

Oni koji redovno borave pored Drine kažu da niko ne očekuje neke ekstra uslove, samo ono osnovno, mobilni toalet, kabine za presvlačenje, neki tuš, a sve preko toga bilo bi super. Kažu da je grehota imati ovakvu blagodet, a ne iskoristiti je već ostaviti da i u 21. veku onoga ko dođe dočekaju samo drinski šljunak i voda predivne reke.

Drina još uvek nije dovoljno iskorišćena u turističke svrhe tokom letnjih meseci, a potencijala i te kako ima da se sve to iskoristi jer mnogi vele da je sam boravak pored ove reke za dušu ''bolji od bensedina''. U gradskoj upravi kažu da se misli o uređenim kupalištima na obali Drine i grad želi da ih ima umesto neuređenih plaža koje ljudi samoinicijativno prilagođavaju svojim potrebama.

Prema poslednjim informacijama iz gradske uprave rade se planovi generalne regulacije za Loznicu i Banju Koviljaču, a u sklopu tih planskih dokumenata biće definisano i gde su plaže. Kada oba planska dokumenta budu kompletno završena sledi javni uvid, a to će se najverovatnije dogoditi već ove jeseni, o čemu će javnost biti obaveštena, i to je važan korak na putu ka lozničkoj gradskoj plaži.

1 / 5 Foto: T.Ilić

Inače, Drina je tridesetih godina prošloga veka imala plažu kod Banje Koviljače na kojoj je bio restoran, konobari u belim košuljama, kabine za presvlačenje, a na obali i veliki ringišpil. Trude se žitelji ovoga kraja da učine nešto i sami pa mnogi rado već godinama svraćaju u etno-selo ‘’Sunčana reka’’ u Gornjoj Koviljači, na obali Drine gde ih čeka više različitih sadržaja, ali je reč o privatnom vlasništvu.

Lozničanima nedostaje gradska plaža kakva treba gradu koji se naslanja na reku i nadaju se da je neće još dugo čekati. Drina je tu, lepa i ćudljiva, još samo fali uređena plaža pa da doživljaj bude kompletan.