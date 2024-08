SVE MANJE VODE U LUČANIMA! Apel građanima za racionalno korišćenje

Dugotrojna suša i loši hidrološki uslovi nisu zaobišli ni opštinu Lučani.

Kada je u pitanju vodosnabdevanje hoda se po jako tankoj liniji.

Sa regionalnog vodosistema „Rzav” dobija se 60 litara vode u sekundi što je dovoljno za koliko-toliko normalno funkcionisanje.

- Varošice Lučani i Guča nemaju vodu od ponoći do 6 sati ujutru. Seosko područje, Đerać, Krstac, Dljin nemaju vodu od 23 sata do 7 sati ujutru. Mesne zajednice na seoskom području i koje su na sistemu bazena, od sela Veles pa dalje ka Rasovcu, Goračićima, Dragačici nemaju vode po 12 sati., od 7 do 19 časova”, kazao je Zoran Vučićević, načelnik Opštinskog štava za vanredne situacije u Lučanima.

On ističe da iako su uputili apel građanima da se voda koristi racionalno, pre svega za ličnu higijenu, pripremanje hrane ona se i dalje troši nenamenski, za zalivanje kupinjaka, voćnjaka bašta i ostalog.

Ekipe JKP „Komunalac” kao i opštinske inspekcije su na terenu i već su otkrivale nepravilnosti pri trošenju vode.

- Opština Lučani je donela odluku kojom se prekomerna potrošnja, ne kažnjava ali se naplaćuje uvećano. Sva domaćinstva koja su nenamenski potrošila preko 40 metara kubnih vode, vodu će plaćati ne 59, nego preko 100 dinara u zavisnosti od potrošnje”, rekao je Vučićević.

On je istakao da je trenutno stanje sa vodosnabdevanjem zadovoljavajuće ali da su od pre tri dana uvedene periodične restrikcije vodosnebdevanja.

Na mestima u kojima se javljaju problemi sa dopremanjem vode vodosistemima, obezbeđene su cisterne sa pijaćom vodom sa kojih se stanovništvo snabdeva za osnovne dnevne potrebe.

Vučićević je još jednom apelovao na građane da vodu troše racionalno, za pripremanje hrane i ličnu higijenu, te da ne koriste vodu sa gradskog ili seoskog vodosistema za zalivanje i plavljenje obradivih površina, travnjaka, punjenje bazena ili pranje automobila.

Kurir.rs/Rina/Preneo: D. P.