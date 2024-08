Uspeh zrenjaninskih radio amatera na Radio-olimpijadi u Parizu: Učestvovalo čak 224 zemalja - ostvareno preko 1.000 veza

Tokom Olimpijskih igara u Parizu, francuski radio-amateri organizovali su "Radio-olimpijadu", na kojoj su učestvovale 224 zemlje i regiona. Sa tog takmičenja 21 medalja stigla je u Srbiju, a članovi radio-kluba Zrenjanin osvojili su 18 odličja.

Zrenjaninski tim radio amatera olimpijaca činili su Jovan Bandin, Adam Svetlik, Dragan Šašić i Đorđe Srdanov. Zadatak za medalju im je bio da uspostave što više puta vezu sa 50 specijalno određenih pozivnih znakova širom Francuske.

"Bezbroj frekvencija na kojima ovi ljudi mogu da budu. Oni se povremeno uključuju, isključuju, a vi se trudite da ih pronađete na tim nekim frekvencijama i da uspostavite taj neki kontakt sa njima u nekoliko modova rada. Znači može glasom kao ja što pričam, telegrafijom i digitalni mod komunikacije", navodi Dragan Šašić, radio amater YU7TMR.

Na pitanje da li zna sa kim je ostvario kontakt, Đorđe Srdanov, radio amater YU7YX odgovara: "Kad se održava veza telegrafijom ti ne razgovaraš, nego radiš sa tasterom, a kada pričaš onda samo razmena raporta i pozivnih znakova i ništa više. To se upisuje u dnevnik."

Potraga za specijalnim pozivnim znacima trajala je danonoćno. Za to vreme stizali su i signali od drugih koji nisu takmičari, pa su neki postigli i lične rekorde.

"Zove te neko ko nije Francuz ne može da ne uradiš sa njim vezu. Tako da je bilo možda preko hiljadu veza za ovih petnaest dana", ističe Adam Svetlik, radio amater YU7AS.

Jovan Bandin je najdalji kontakt ostvario sa radio stanicom na Havajima. Čini to uz naizgled za neupućene na neverovatne načine.

"Emitujemo signal do meseca, koji je preko 300.000 km daleko, signal se odbije, to neko na zemlji čuje i odgovori vam. Recimo, ja sam u svom životu radio veze na 10 gh, to je jako visoko, zna se da sateliti rade do 12, odbijanjem od gradonosnih oblaka", objašnjava Jovan Bandin, radio amater YU1JB.

Na "Radiolimpijadi" je potvrđeno 567 veza sa stanicama iz Srbije i po tom rezultatu naši radioamateri su osvojili 33 mesto od 244 reprezentacije.

