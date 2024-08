VRUĆINA PRETI DA OSUŠI LOZNIČKE SLAVINE: Moguće restrikcije, iz Vodovoda uputili apel potrošačima

Od početka leta i tropskih vrućina iz lozničkog JP ‘’Vodovod i kanalizacija’’ svako malo stižu apeli da se voda za piće troši namenski i ne koristi za zalivanje bašta, pranje staza, automobila ili punjenje bazena.

Kada se spoje vrelina, suša i upotreba gradskog vodovoda kao zalivnog sistema, neminovno je da situacija bude sve teža. Iz ‘’Vodovoda’’ ponovo apeluju na potrošače da vodu za piće troše racionalno kako bi se izbeglo uvođenje restrikcija i svi je imali dovoljno.

foto: Kurir/T.Ilić

Restrikcija za sada nema, ali iz preduzeća kažu da jesu smanjili pritiske u mreži i pojedini delovi na teritoriji grada Loznice, u nekom momentu, mogu ostati bez vode, posebno na višim kotama. Objašnjavaju da svu količinu koju iscrpe iz aluviona reke Drine šalju u sistem, trenutno je to od 340 do 350 litara u sekundi, ali sve ukazuje na to da nivo podzemnih voda pada, time i mogućnost crpljenja bunara, a najave daljih vrućina u narednim danima neće poboljšati stanje. Čine sve da izbegnu restrikcije, ali navode da je neophodno i da građani usliše njihove apele, ili će ukoliko se nastavi trend pada nivoa podzemnih voda i smanjenja izdašnosti bunara već krajem meseca sati bez vode biti gotovo sasvim izvesni.

foto: Kurir/T.Ilić

Problem se može izbeći, ponavljaju, samo racionalnom potrošnjom ukoliko potrošači ne žele sudbinu nekih gradova gde već neko vreme slavine povremeno ostaju suve. U loznička sela gde meštani nemaju gradsku vodu već koriste izvore i bunare čija je izdašnost sada osetno smanjena, šalju se cisterne jer je veliki problem i napajanje stoke.

Loznički “Vodovod” održava oko 850 kilometara vodovodne mreže kojom pokriva oko 80 odsto teritorije Grada Loznice i oko 90 odsto stanovništva. Poslednjih osam godina nije bilo restrukcija i iz preduzeća apeluju na građane da namenski koriste vodu za piće kako se ni sada to ne bi dogodilo.