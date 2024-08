PUNA PLUĆA VAZDUHA IZ KOŠNICA: U lozničkom selu Korenita na pčelinjaku Zorana Đurića (FOTO)

LOZNICA – Sve što pčela stvori čovek može iskoristiti, a osim meda i ostalih poznatih pčelinjih proizvoda pčelar Zoran Đurić iz lozničkog sela Korenite odlučio se da učini korak više. Na svom pčelinjaku sagradio je prvu Api komoru u ovom kraju gde se čovek, direktno iz košnica, može naudisati vazduha koji deluje blagotvorno na ljudski organizam i pomaže ne samo osobama narušenog zdravlja već i onima koji nemaju tih problema.

Zoran je pčelar 33 godine i poznat je po kvalitetnom medu, a od nedavno je gradnjom Api komore našao način da pomogne onima koje muče bronhitis, astma, hronične plućne bolesti, ali i da omogući oslobađanje od hroničnog umora, stresa, migrene i ostalih glavobolja. Na ideju je došao iz stručne literature i sa predavanja na koja odlazi kako bi se što više usavršio u pčelarstvu.

- Api komoru sam sagradio početkom maja, a vredelo mi je što sam po zanimanju stolar. Ima šest kvadrata, četiri košnice i toliko aparata, odnosno mesta za istovremeno inhaliranje toliko osoba. Na sajmu u Beogradu sam nabavio potrebnu opremu, uređaje koji vuku vazduh u masku kroz koju se udiše vazduh iz košnica koji je jako zdrav. Namestio sam i mali ležaj tako da se može leći i udisati taj vazduh kroz masku, ili otvoriti košnice pa on ispunjava prostoriju u kojoj se nalazite. Košinice imaju mrežu tako da pčele ne mogu ući u komoru. Pčele u košnici kretanjem proizvode aerosol koji u sebi ima eterična ulja meda, propolisa, voska, matičnog mleča, perge, a sve to blagotvorno deluje na čoveka. Udiše se od petnaest minuta do pola sata, ali treba znati da jedno udisanje ne rešava problem već je potrebno to činiti izvestan period, u zavisnosti od onoga što je čoveku potrebno – objašnjava pčelar dok pokazuje unutrašnjost komore.

Sagrađena je od prirodnih materijala, preovladava drvo, a Zoran je to učinio sa željom da pomogne deci i odraslima, ne u komercijalne svrhe jer naplaćivanja ’’disanja’’ nema.

- Dolaze u komoru, ne još u velikom broju jer mnogi za to ne znaju, ali ako ova komora pomogne jednom detetu, ili čoveku nije uzalud napravljena. Ko ima zdravstvenih problema može da dođe i uveri se u dobrobit vazduha iz košnica. Oni koji su dolazili odlazili su zadovoljni. Vazduh iz košnice može udisati i onaj ko je alergičan na ubod pčele, čak i alergični na polen jer se za takve postavi odgovarajući filter na masku. Koliko znam ovakve komore nema u ovom kraju – kaže Zoran.

On posle završenih poslova ode u komoru, prilegne, odmori i nadiše se lekovitog vazduha iz košnica i posle toga se oseti mnogo bolje, odmornije, ‘’napunjenih baterija’’. Tako kod njega pčele vredno rade uobičajene ‘’poslove’’, a osim stvaranja meda i ostalih proizvoda ovde se koristi i lekoviti vazduh koji ‘’prave’’ i blagotvoran je za ljudske disajne puteve. Nismo baš prilegli, ali jesmo iskoristili priliku da se nadišemo vazduha iz košnica istovremeno gledajući njihovu unutrašnjost u kojoj ‘’vri’’ od bezbroj čudesnih vrednica, oprašivača bitnih za opstanak našeg sveta. Zoran je ispunio srcu želju, ima Api komoru pa ko voli neka izvoli i obraduje pluća kod ovog vrednog domaćina koji je pčelarstvu u najvećem lozničkom selu dao novu dimenziju. Od njega se posle posete Api komore odlazi pluća punih zdravog vazduha iz košnica i dobrog raspoloženja uz želju da se opet dođe.