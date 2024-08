NISU SPORTISTI JEDINI, SRBIJA IMA EVROPSKOG ŠAMPIONA I U ZDRAVIČENJU: Mladomir bez prestanka besedio 6 i po sati! Ušao u GINISA

POŽEGA – Imamo prvake sveta u tenisu, košarci, vaterpolu.. ali, malo ko zna da Srbija ima i evropskog šampiona u zdravičenju. Mladomir Protić (76), iz Milićevog sela kod Požege, okitio se svojevremeno ovim prestižnim priznanjem i ušao u Ginisovu knjigu rekorda nakon što je bez prestanka besedio, ni manje, ni više nego - šest i po sati!

- Za svo to vreme nisam ponovio nijednu zdravicu, niti sam šta čitao. Sve sam izgovarao, što se kaže, iz glave. Ne znam ni odakle su mi tolike reči navirale, ništa mi nije bilo teško, samo sam ostao bez vazduha i jedino što mi je bilo potrebno jeste čaša vode, da osvežim grlo", rekao je Mladomir za RINU koji je na jedinstvenom takmičenju zdravičara, održanom u Novom Sadu 2008. godine u konkurenciji od 40 takmičara osvojio prvo mesto.

foto: RINA

Svoj talenat otkrio je slučajno pre skoro 20 godina i od tada se zdravice nižu jedna po jedna, a uz Mladomirove besede otvorene su sve veće manifestacije u zapadnoj Srbiji.

- Prvi put kad sam izašao pred publiku imao sam ogromnu tremu, jedva sam izgovarao reči, ali vremenom je to preraslo u pozitivnu tremu koja me održava. Najviše me ohrabri aplauz koji čujem od publike", kaže Mladomir i objašnjava koliki zdravica ustvari ima značaj u srpskom narodu.

Zdravica je kao srpsko jevanđelje, u njima se kriju najiskrenije i najlepše želje za one kojima su namenjene, sreća i berićet. A dobre zdravice nema bez čašice rakije ili vina, taj red i običaj mora da se zna", rekao je ovaj zdravičar.

- Osim što bez greške i nadahnuto zdraviči duže od decenije, Mladomir je napisao i nekoliko hiljada pesama, koje su spakovane u četiri knjige, koje kako kaže, većinom zna napamet. A, svu zaradu od prodaje knjiga, zdravičenja ali i poljoprivrede on je odlučio da uloži u izgradnju crkve na svom imanju.

Kurir.rs/RINA