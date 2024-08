BORIĆU SE SADA JOŠ JAČE: Posle 14 meseci od transplantacije Đorđu Jovanoviću bolest se vratila - sada predstoji nova bitka

LOZNICA – Kada je u junu prošle godine Đorđu Jovanoviću iz Loznice, obolelom od akutne mijelocitne leukemije, obavljena transplantacija koštane srži na Institutu za majku i dete u Zemunu, bio je to korak koji budi nadu.

Odgovarajući donor je pronađen u Nemačkoj i sve je krenulo u pozitivnom smeru da bi se sredinom ovog meseca pokazalo da borba za zdravlje još nije gotova.

Njegova majka Anica kaže da su prve dve godine najznačajnije, a njemu se bolest vratila 14 meseci posle transplantacije i sada predstoji nova bitka. Prema njenim rečima ponovno je bolest dijagnostikovana 14. avgusta, pošto su se dva dana ranije Đorđu pojavile promene na koži koje ukazuje na nedostatak trombocita. Urađena je krvna slika, a dobijeni rezultati pokazali su njen povratak.

- Kada je čuo da se bolest vratila Đole je to hrabro primio. Jeste to veliki šok, doktorka je rekla da čim se vraća to je znak da je agresivniji oblik, a on je kazao ‘’Biću sada i ja još agresivniji u borbi protiv nje’’.

Čovek može ili da očajava ili da se bori, a on nije poklekao, jedno drugom smo podrška i sada kao i dok se lečio prvi put. Njemu je važno da zna sa čime se suočava i lekari su mu u mom prisustvu rekli sve kako jeste. U subotu je počeo prvi blok hemioterapija i to sada ide svojim tokom, nadam se da će organizam sve podneti najbolje moguće jer je drugačije lečenje kada je recidiv – priča dečakova majka. Ona je kao pratilac trenutno sa Đorđem u Tiršovoj bolnici, kaže da imaju poverenje u lekare i ostalo osoblje, da je mnogo važan njegov stav da se bori i da je sve je u Božjim rukama.

- Plan lekara je da Đole dobije dva ciklusa hemioterapije i na kraju drugog imunološku terapiju koja će doprineti da se bolest drži pod kontrolom. Najbitnije je da izdrži hemioterapije i da se bolest stavi u stanje mirovanja. Sledeća faza je da se kada bude stabilan prebaci u Klinički centar i tamo nastavi lečenje. Moguće je da će biti rađena ponovna transplantacija, ali o tom potom. Sada je najvažnije da je pokrenuto lečenje, da on dobro odreaguje pa ćemo videti kako i šta dalje– objašnjava Anica. Ona kaže da sve troškove za sada pokriva RFZO, ali i da ima još jedno dete, školarca, a u Loznici žive kao podstanari. Zbog toga što je sa Đolom trenutno ne može da radi, a i kad bude otišao u Klinički centar neće moći da bude partnja, ali mora ostati u Beogradu kako bi bila u njegovoj blizini spremna da reaguje čim mu nešto zatreba.

- Imamo prateće troškove, a ne mogu da radim. Lečenje neće kratko trajati, ali šta je tu je. Ljudi nas zovu, značajna je svaka finansijska podrška, a već ima u Loznici nekih akcija košenja, uključile su se perionice automobila, kozmetički saloni, i Grad Loznica je dao materijalnu podršku. To nam mnogo znači, posebnu Đolu kada vidi da su se angažovali i njegovi drugovi koliko mogu. Hvala svima koji nam pružaju podršku, moralnu i materijalnu, da znamo da nismo sami. Đolu je 19. septembra 18. rođendan, imali smo neke druge ideje i planove, ali je sada ovako. Verujemo da će on ponovo biti pobednik i da će sve biti kako želimo – kaže majka Anica.

Za Đola su Lozničani na početku lečenja organizovali niz akcija za prikupljanje novca, humanitarni bazar, žurke, fudbalski tromeč…Sav prihod bio je usmeren za podršku u daljem dečakovom lečenju koji je da boluje od leukemije saznao u novembru pretprošle godine. Inače, ko želi da podrži Đola u novoj borbi za zdravlje to može učiniti uplatom na tekući račun: 170-10607231001-38 sa naznakom Anica Jovanović.

