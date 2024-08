U SRBIJI ZA DAN ZABELEŽENO ČAK 200 POŽARA! Užareno tlo, bukti na sve strane: Stručnjak upozorava da svi prave JEDNU GREŠKU

Vreli talas i tropske temperature zapalili su Srbiju, a apokaliptične slike stižu iz svih krajeva. Za 24 časa izbilo je čak 200 požara, saopštila je policija, a nedavno je Novi Sad zavijen u crno kada je stradala šestočlana porodica, uključujući i četvoro dece. U ogromnoj većini slučajeva uzrok požara je ljudski faktor, a ovo su saveti kako da u ovim vrelim danima sačuvate sebe i svoju imovinu.

Srbija je 23. avgusta bila šokirana vešću koja je stigla iz Novog Sada, kada je u požaru stradala šestočlana porodica: otac, majka i četvoro dece, starosti od 2, 4, 5 i 7 godina. U toku je istraga koja treba da utvrdi kako je došlo do ove strašne tragedije, a prema prvim, nezvaničnim informacijama, do požara je došlo kada se zapalila baterija električnog bicikla koji se punio.

Na Karaburmi, 23. jula u Ulici Patrisa Lumumbe 92 došlo je do požara koji je izazvao kvar na klima uređaju. Stan je u potpunosti uništen, a samo pukom srećom niko nije nastradao. Ovo nije ni prvi, ni jedni put da se klima uređaj dovodi u vezu sa izbijanjem požara.

Koika je stvarna opasnost od relativno novih tehnologija kako što su mobilni telefoni, laka električna vozila ili klima uređaji i koliko oni povećavaju rizik od izbijanja požara, objasnio je za Novu Slobodan Nešković, bivši inspektor Odeljenja za utvrđivanje uzroka požara, eskplozija i havarija i sudski veštak.

„Normalno je da će se na višim temperaturama svi aparati brže zagrevati, ali i sa tim uređajima je uglavnom isto kao i sa bilo kojim drugim električnim uređajima u domaćinstvu, treba se pridržavati uputstava i poštovati neka jednostavna pravila da ne bi došlo do požara i katastrofalnih događaja“, objašnjava Nešković.

Iako se posle tragedije u Novom Sadu kao uzrok pominjao električni bicikl koji je navodno bio na punjaču, tek će istraga utvrditi odakle je tačno plamen krenuo.

„Nesreća se dogodila oko skoro tri sata po ponoći, dok su ljudi spavali. Tu je opanost jer žrtve koje spavaju, prvo opije dim i on ih najčešće i uguši, a kada izbije plamen, već je kasno. Ukoliko je stvarno u pitanju neki kvar na električnom biciklu, onda je učinjena greška koju mnogi ljudi čine, a to je da ostavljaju uređaje na punjačima van kontrole. Moja preporuka je da se vozila na električni pogon, po mogućstvu, pune van stana ili kuće. Problem je što, ukoliko izbije plamen na bateriji, to je gotovo nemoguće ugasiti. Ko ne može da puni takvo vozilo napolju, može to da uradi na terasi, ali da se prethodno uveri da u bliziini nema zapaljivih materija. Nije dobro ostaviti uređaje na punjaču bez nadzora. Vrlo je jednostavno proveriti da li je sve u redu i da li i punjač funkcioniše kako treba. Jednostavno, prislonite ruku. Ako primetite da je vreo, to je znak da nešto nije kako valja. Isti je princip i sa mobilnim telefonima, ne treba ih ostavljati na punjaču celu noć. Doduše, koliko se danas koriste mobilni telefoni, broj požara koji oni izazivaju je zanemarljiv, ali se i dalje dešavaju“, objašnjava Nešković.

Što se tiče klima uređaja, od njih preti vrlo mala opasnost, a opet i na povećanje tog rizika utiču vlasnici.

„U većini svih požara koji izbiju, bilo u stanovima ili na otvorenom, uzrok je ljudski faktor. Preventiva je najvažnija i uvek je jeftinije uložiti u preventivu nego sanirati posledice požara. Isto to važi i za klime kao i za sve druge uređaje. Sad skoro sam, po prvi put u karijeri, radio veštačenje na požaru koji je izazvala spoljna jedinica klima uređaja. Ukoliko se ljudi pridržavaju nekih pravila, opasnost se smanjuje. Ne možete očekivati da će klima stara 20 godina raditi kao nova. Takođe, potrebno je i makar jednom godišnje proveriti klimu, očistiti je. Majstor koji to radi primetiće da nešto nije u redu i zameniće deo koji može izazvati kvar. Takođe, ukoliko i dođe do požara na klima uređaju, to su spoljne jedinice koje su u metalnoj kutiji, eventualna opasnost je da ukoliko plastika koja je unutra krene da se topi, ona može da kaplje na nešto zapaljivo i to može izazvati požar. Zato ne treba ništa što je zapaljivo držati ispod tog dela klime“, objašnjava Slobodan Nešković.

Piromani dodatna opasnost

Da sve bude još gore, uz ljudsku nebrigu postoje i piromani, ljudi koji podmeću požare da bi kasnije uživali gledajući ih.

„Znam da je bilo takvih slučajeva. U nekim zemljama su se čak učlanjivali u dobrovoljna vatrogasna društva, palili požare, a potom išli da ih gase. Takvi ljudi predstavljaju veliku opasnost“, kaže Slobodan Nešković.

Njegove reči potvrđuje i nedavni slučaj iz Beograda. U naselju Karaburma, u Vlašićkoj ulici izbio je 23. avgusta požar u potkrovlju. Povređenih nije bilo, a oštećeno je čak sedam stanova. Nakon što je požar ugašen, policajci su uhapsili vlasnika stana S. S. (51) jer se ispostavilo da je on sam izazvao požar. On je osumnjičen za teško delo protiv opšte sigurnosti.

Kurir.rs/Nova