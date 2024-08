NEMA ČEGA NEMA, SAMO MOŽE DA NESTANE: Uoči tradicionalnog Velikogospojinskog vašara u Loznici interesovanje veliko (FOTO)

LOZNICA – Ajmo narode, akcija, veliki sunđeri pet komada - 150 dinara, deset malih za sto dinara, ajmo, odjekuje pored tezge jednog mladića. Nedaleko odatle druga ‘’akcija’’, bokserice-tri komada za 500 dinara. Tako je bilo večeras u lozničkom prigradskom naselju Klupci uoči tradicionalnog Velikogospojinskog vašara na koji dolaze ljudi iz Podrinja, Rađevine, Azbukovice kao i susedne Republike Srpske.

Vreme kao naručeno, možda malo toplije, ali bez kiše. Tezgi koliko ti duša hoće, a na njima nema čega nema, samo može da nestane, kako to kaže jedan od prodavaca. Duž ulice koja vodi do vašarišta sa obe strane su načičkane tezge, a prodavci neumorno nude robu. Sve se prodaje od zarđalog alata do zavesa, odeće, obuće, vojničkih uniformi i, naravno pića i ića. Ponuda je šarena ima i bokserica četiri komada za 500 dinara, a pet pari čarapa za 200, ili 12 za 600 dinara, šta ko voli i gde nađe računicu. Ima i turskih peškira, ‘’izuzetno kvalitetnih zavesa’’, parfema što mirišu bolje nego ‘’originalni’’, sečki za pečenje od 80 do 90 evra, u zavisnosti od veličine, televizora, zvučnika pa i ‘’zlatnih mikrofona’’ za ‘’karakoke’’, kako objasni prodavac, za dame su tu brusevi, ‘’push-up’’ za 250, ostali po 300, ali i troje ženskih gaća za 200 dinara. U ponudi sve boje, dezeni i veličine. Na velikoj tezgi nalaze se jastučnice ’’antialgerijske, antibakterijske’’, po ’’fabričkim cenama’’. Normalno, gde će vašar bez luna parka, ringišpila i ostalih čuda. Nezaobilazni deo dekora su naduvani tobogani i zamkovi, svakojaki luna parkovi, veliki i mali ringišpili. Cene od 150 za tobogane, obične tramboline, vozić i ringišpil do 300 koliko treba dati za bandži džamping, čamce i lopte na vodi ili, pazi sad, ‘’simulator virtuelne realnosti’’.

1 / 4 Foto: Kurir/T.Ilić

- Akcija patike, muške i ženske, sam biraš, od 2.000 do 2.500, dugo da ih nosiš – kaže jedna žena dok se do nje nalazi veliki prostor zatrpan tepisima i stazama, sve su ’’ekstra kvaliteta’’ kao i zavese koje se ’’peru na 40 stepeni’’.

- Malo jeste sparno, ali bolje to nego da pada kiša i rastera mušterije. Sutra će verovatno biti bolje, mada nekada uoči vašara ima većih pazara. Idem svuda po Srbiji, ali nema narod toliko para kao pre. Mnogo je više onih što samo kibicuju, zapitkuju nego onih što se hvataju novčanika ali nije loše. Biće bolje, jednog dana - kaže trgovac čije ime ‘’proguta’’ muzika iz obližnjeg šatora.

Inače, trgovaca ima sa svih strana, od Beograda, Šapca, Šida, Inđije, Obrenovca, Bogatića, Rume, Valjeva, pa do Kruševca jer je ovo jedan od većih vašara, ili panađura u Srbiji. Naravno, neizostavni su prizori ‘’mrtve prirode’’ odnosno prasića i jaganjaca koji se vrte na ražnjevima pored šatri gde se gosti časte ‘ladnim pivom. Ko hoće da napuni stomak za kilogram jagnjećeg pečenja treba da izbroji 3.000, prasećeg 2.500 dinara, a svinjče na žaru je 3.500, dok su domaća pića 300 kao i točeno pivo. Satare samo ‘’lete’’, prasiči cvrče, a muzika već gruva kao uvod u noćni desant na šatre sa ’’živom’’ muzikom. Ponuda je bogata,a sve to je zagrevanje za sutrašnji,glavni dan. Muva se narod, kupuje sve i svašta, alati, sekire, metle, donje rublje, pantalone se probaju odokativno, a dobra je i ponuda nameštaja, tu je i kuhinja ‘’versaće’’. Kupuje se šta treba, ali i šta ne treba jer uhvati čoveka vašarska groznica pa tek kod kuće shvati gde je bacio pare.

Loznica je poznata po Vidovdanskom i Velikogospojinskom vašaru, važno je da ih ima, kaže jedan brko punih ruku kesa, samo neka ide na veselje, a kud će veselije nego na vašaru, reče pa ode da stigne ženu koja se već ‘’parkirala’’ kraj nove tezge. Počeo je vašar, valja kupovati.